Barolardan peş peşe seçim çağrısı gelmişti! Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

İstanbul Barosu’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula çağrılması hususunda delegeleriyle toplantı kararı aldı” denildi. Ankara Baro da "Ankara Barosu'nun 04.09.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında Avukatlık Kanunu'nun 115/2. Maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği'nin seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağırılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan’ın Twitter’dan paylaştığı açıklamada ise “TBB Yönetim Kurulu'nca Avukatlık Kanunu'nun 115/2 maddesi gereğince seçim gündemli olağanüstü genel kurul toplantı çağrısı yapılması” için karar alınmış ve bu karar 29/03/2019 tarih ve gündem 24/18 sayılı kararla TBB Başkanlığı'na gönderilmiştir. Gelinen aşamada, her durumda ve her koşulda, kararımızın arkasında durduğumuzu; TBB'nin, TBB’ye rağmen, hukuk devleti ve insan hakları mücadelesinden sapmasına, savrulmasına izin vermeyeceğimizi, basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

FEYZİOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği'nin sürekli kurultay peşinde koşan bir yapı olmadığını belirterek, "3 ay önce genel kurulumuzu yapmışız. Biz ne yapmışız ki, bazı sevgili arkadaşlarım böyle tepki gösteriyor' diye sordum arkadaşlarıma. Biz Yargı Reformu Strateji Belgesiyle bin değil, yüz bin değil bir kalemde 250 bin genç avukata yeni iş imkanı yaratıyoruz. Biz avukatlarımıza iş imkanı buluyoruz. Bundan niye rahatsız olunuyor?" dedi.

DHA’nın haberine göre, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt Baro Başkanları'nın katıldığı toplantıda konuşan Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki adli yıl açılış törenine katılması sonrası yaşananları değerlendirdi. Feyzioğlu, toplantıya katılan ya da katılmayan baro başkanlarının baş tacı olduğunu söyledi.

3 baronun kendilerini olağanüstü kongreye çağırdığını ifade eden Feyzioğlu, "3 ay önce kongremizi yapmışız zaten. ‘Biz ne yapmışız?’ diye sordum arkadaşlarıma. Biz ne yaptık, hangi suçu işledik ki aramızda bazı sevgili arkadaşlarımız böyle bir tepki gösteriyor? Biz şunu yapmışız; 10 bin değil, 100 bin değil sadece bir kalemde 250 bin iş imkanı yaratıyoruz genç avukatlara. Bu yargı reformu strateji belgesinde var. Yargıtay Başkanımız da kürsüye çıktığında 'Birlik başkanının cümlesine katılıyorum' dedi. 'Biz ne yaptık' dedim. Avukatlarımıza iş imkanı buluyoruz. Bundan niye rahatsız olunuyor, kim rahatsız olabilir? 47 bin meslektaşım 5 yılın altında, bunların işi yok. Ben çekiyorum bunun derdini, her gün bu dert bize yansıyor, başkanlarıma yansıyor. Bu ülkenin baro başkanlarına yansıyor. Biz buna çözüm buluyoruz. Yargı reformu strateji belgesinin sadece avukatlara çözüm sunduğunu vatandaşlarımız sanmasın. Bu belgeyi açıklayan konuşmamızda izah ettiğimiz üzere avukatın sorunun çözen her adım vatandaşın da sorununu çözüyor. 25 bin stajyer avukat var. Kölelik şartlarında çalıştırılıyor. Hepsine ücretli çalışma imkanı, sigortalı olma imkanı getiriyoruz. Peki sınav, dünyanın neresinde avukatlık mesleğine sınavsız giriş kaldı? Türkiye'de bunu toptan çözüyoruz. Hukuk mesleklerine girişte bir baraj getiriyoruz. Bu muazzam bir şey, bu konuda tam bir konsensüs sağlandı" dedi.