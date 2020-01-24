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Baroların 'Adalet Nöbeti', Antalya'da düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

  İSTANBUL Çağlayan Adliyesi'nde başlayan, Türkiye'nin birçok ilinde barolar tarafından devam ettirilen Adalet Nöbeti, bu ay Antalya'da gerçekleştirildi.

İSTANBUL Çağlayan Adliyesi'nde başlayan, Türkiye'nin birçok ilinde barolar tarafından devam ettirilen Adalet Nöbeti, bu ay Antalya'da gerçekleştirildi.
Antalya Barosu'nun ev sahipliğinde Antalya Adliyesi'nde gerçekleştirilen Adalet Nöbeti'ne CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP eski milletvekilleri Tuncay Ercenk ve Gürkut Acar ile Antalya Barosu Başkanı avukat Polat Balkan ile İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Kocaeli gibi çok sayıda ilin baro başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar katıldı. Yaklaşık 20 il barosunun başkan ve yöneticilerinin açıklama yaptığı Adalet Nöbeti, yaklaşık 1, 5 saat sürdü.
Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Adalet Nöbeti'nin, 85 hafta boyunca İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlendikten sonra Bursa, İzmir, Ankara, Hatay, İstanbul, Van, Kocaeli, Artvin, Diyarbakır ve Adana'da tutulduğunu kaydetti. 2020 yılının ilk Adalet Nöbeti'nin Antalya'da düzenlendiğini belirten Balkan, şöyle konuştu:
"Bugünkü nöbetimiz, kalemi hep gerçekleri yazan büyük devrimci Uğur Mumcu başta olmak üzere, alçakça katledilen akademisyenlere, avukatlara, aydınlara, gazetecilere, sanatçılara ve yazarlara adanmıştır. Bizler adaleti, demokrasiyi ve hukuk devletini savunanlar olarak, faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar aydınlanıncaya, cezasızlık politikası sona erinceye kadar toplumumuzun belleği olacağız."

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