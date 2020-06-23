HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Baroların oturma eylemi bütün gece sürdü

Baroların oturma eylemi bütün gece sürdü

23.06.2020 09:17 | Son Güncelleme

Baroların savunma yürüyüşünde polis engeliyle karşılaşması sonucu başlattığı oturma eylemi dün gece devam etti.

Baroların oturma eylemi bütün gece sürdü

Baro başkanları bütün gece gelişmeleri sosyal medyadan paylaştı.Hükümetin, baroların seçim sistemi ve yapılanmasıyla ilgili yasal düzenlemeden geri adım atması için Ankara’ya savunma yürüyüşü başlatan baro başkanları polis engeli sonucu başlattıkları oturma eylemine dün gece devam etti.

58 baro başkanı ile çok sayıda avukatın dün Ankara’nın sembolü olarak gösterilen şehre giriş kapısından yürüyerek geçmesine izin verilmedi.

Hukukçular polisle müzakere etti ancak yaşanan gerilim ve arbededen sonra baro başkanları şehre girişte durdukları inşaat alanında sivil toplum kuruluşları tarafından da desteklenen oturma eylemi başlattı.

Oturma eylemi bütün gece devam etti. Baro başkanları #SavunmaDurdurulamaz sloganı ile başlattıkları yürüyüşün engellemesi ve oturma eylemi ile ilgili gelişmeleri gece boyunca sosyal medya üzerinden paylaştı.

Mardin Barosu Başkanı İsmail Elik gece devam eden oturma eylemi ile ilgili görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan hala beklediklerini belirtti.

Baro başkanları sosyal medyada çeşitli engellemelerle karşılaştıklarını dile getirdiler.

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez engellemelerin devam ettiğini şu şekilde aktardı.

Van Barosu Başkan Yardımcısı Hamza Çiftçi sosyal medya paylaşımında eylemin bu sabah devam ettiğini belirtti.

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt bu sabah da engellemelerin devam ettiğini kaydetti.

DW/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildiSultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi
Yine aynı manzara... Maskeyi yüzlerine değil çenelerine taktılarYine aynı manzara... Maskeyi yüzlerine değil çenelerine taktılar
İzmir 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleriİzmir 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

En Çok Okunan Haberler

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Survivor'da bomba aşk itirafı: Cemal Can şahit! Nisa ile...

Survivor'da bomba aşk itirafı: Cemal Can şahit! Nisa ile...

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi

Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Kan donduran dehşet! 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın'

Kan donduran dehşet! 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın'

Diğer Haberler
Martı kullananların tehlikeli yolculuğu

18 yaşından küçüklere yasak ama...

Polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişme

Arslan'ın şehit edilmesiyle ilgili yeni gelişme

Bursa'daki sel felaketinin simgesi oldu

Bursa'daki sel felaketinin simgesi oldu

18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, KKKA’da 9. ölüm

KKKA bir can daha aldı...

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! (23 Haziran İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?)

Meteoroloji açıkladı! Bu illerde oturanlar dikkat!

HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Polat ve yardımcısı gözaltında

HDP'li belediye başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.