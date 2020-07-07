Avukatlık Yasasında yapılması planlanan değişikliğe baroların tepkisi sürüyor. Diyarbakır ve Van Barosu oturma eylemi yaptı. Şanlıurfa Barosu ise milletvekillerine mektup yazarak, yasaya karşı çıkmalarını istedi. TBMM Adalet komisyonundan geçen ve yakın zamanda Meclis Genel Kurulu'na gelecek olan tasarıya tepki gösterenler arasında Diyarbakır Barosu da vardı. Tahir Elçi Konferans Salonu önünde toplanan avukatlar adına bir açıklama yapan Baro Başkanı Cihan Aydın yol ayrımına geldiklerini söyledi. Aydın, “Ya baroları işlevsiz hale getirilen bu yasa çıkarılacak, avukatlar örgütsüz, yurttaşların temel hak ve özgürlükleri savunmasız kalacak, ya da bu inattan vazgeçilecek, hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne ve bağımsız yargıya geri dönüş konusunda bir kapı aralanacak. Çünkü biz kaybedersek tüm toplum kaybedecek. Biz kaybedersek tüm avukatlar ve halklarımız savunmasız ve örgütsüz kalacak. Biz kaybedersek Türkiye kaybedecek. Bu nedenlerle bir kez daha parlamentoya sesleniyoruz. Toplumu ve mesleği daha fazla kutuplaştıracak, ayrıştıracak bu değişiklikten vazgeçin. Siz vazgeçmeseniz bile, biz mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından avukatlar oturma eylemine başladı. Yaklaşık bir saat oturan avukatlar tepkilerini zaman zaman sloganlarla dile getirdi. Baroların tepkilerine rağmen yasa Meclis Genel Kurulu’na gelecek. VOA Türkçe’ye konuşan avukatlar, tasarının geri çekilmesini umut ediyor. Eyleme katılan avukatlardan Murat Aba, yasaya karşı mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Aba, “Çabalarımızın bir karşılığı olacak mı emin değilim ama bu bizim mücadele etmemizin önünde bir engel teşkil etmiyor. Çünkü bizler baroların özgür olmasından yanayız. Yarın bir gün çoklu barolar, ihtimalen iktidara yakın barolar oluşacaktır. Biz buna karşı buradayız yarına dair bir şey değişir mi bilmiyorum ama biz yine burada olacağız ve eylem yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Avukat Barış Yavuz ise Türkiye genelinde tepki olması halinde tasarını geri çekilebileceğini savunarak, “Bu çabalarımızın bütün Türkiye'de destek bulmasını umuyorum. Bu sadece baroları değil bütün meslek odalarını ilgilendiriyor. Halkın tamamı susturulmak isteniyor. Biz bunu engellemek için mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu mücadele ve dayanışma ruhu ile beraber umarım etkili bir sonuç doğuracaktır. Meclisteki 600 milletvekili buradan çıkan sesleri duyacaktır muhakkak. Umarım sesleri duyarlar ve yasanın meclisten geçmemesini sağlar “şeklinde konuştu.