Baroların Tepkisi Sürüyor

Özgür Hukukçular Derneği Başkanı Halise Dakalı ise şöyle konuştu: "Her zaman, her koşulda, her yerde mesleğimize yapılan bu saldırıya karşı susmadık. Bundan sonrada susmayacağız. Yasanın çekilmesi ya da çekilmemesi sonuca etki etmeyecektir. Avukatlara danışılmadan geçirilmeye çalışılan bu tasarıyı kabul etmedik. Meclisten dönüşünü olmasını umut ediyoruz. Böyle bir dönüş hem Türkiye hakları açısından hem savunma açısından çok daha pozitif sonuçlar doğuracaktır. Umudumuz meclisten kesin ve net bir şekilde geri dönmesidir.”

Avukatlar yaklaşık bir saat oturduktan sonra dağıldı. Van Barosu üyeleri de Adliye önünde oturma eylemi yaptı. Eylemden önce açıklama yapan Baro Başkanı Zülküf Uçar, tasarıya karşı çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Uçar, “Elbette bizler genel kurul sürecinin de takipçisi olacağız, orada olacağız; Yüksek sesle itirazlarımızı bir kez daha haykıracağız. Demokratik, çağdaş ve meslektaşların güncel ve hayati sorunlarına çözüm üreten bir yasanın hep birlikte düzenlemesi gerektiğini tekrar tekrar söyleyeceğiz. Yargı bağımsızlığını tamamen ortadan kaldıracak olan bu yasa tasarısına karşı tüm meslektaşlarımızla birlikte yüksek sesle bir kez daha tekrarlıyoruz; Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz”