Avukatlık Yasasında yapılması planlanan değişikliğe baroların tepkisi sürüyor. Diyarbakır ve Van Barosu oturma eylemi yaptı. Şanlıurfa Barosu ise milletvekillerine mektup yazarak, yasaya karşı çıkmalarını istedi.
TBMM Adalet komisyonundan geçen ve yakın zamanda Meclis Genel Kurulu'na gelecek olan tasarıya tepki gösterenler arasında Diyarbakır Barosu da vardı. Tahir Elçi Konferans Salonu önünde toplanan avukatlar adına bir açıklama yapan Baro Başkanı Cihan Aydın yol ayrımına geldiklerini söyledi.
Aydın, “Ya baroları işlevsiz hale getirilen bu yasa çıkarılacak, avukatlar örgütsüz, yurttaşların temel hak ve özgürlükleri savunmasız kalacak, ya da bu inattan vazgeçilecek, hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne ve bağımsız yargıya geri dönüş konusunda bir kapı aralanacak. Çünkü biz kaybedersek tüm toplum kaybedecek. Biz kaybedersek tüm avukatlar ve halklarımız savunmasız ve örgütsüz kalacak. Biz kaybedersek Türkiye kaybedecek. Bu nedenlerle bir kez daha parlamentoya sesleniyoruz. Toplumu ve mesleği daha fazla kutuplaştıracak, ayrıştıracak bu değişiklikten vazgeçin. Siz vazgeçmeseniz bile, biz mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz” dedi.
Konuşmanın ardından avukatlar oturma eylemine başladı. Yaklaşık bir saat oturan avukatlar tepkilerini zaman zaman sloganlarla dile getirdi. Baroların tepkilerine rağmen yasa Meclis Genel Kurulu’na gelecek. VOA Türkçe’ye konuşan avukatlar, tasarının geri çekilmesini umut ediyor.
Eyleme katılan avukatlardan Murat Aba, yasaya karşı mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Aba, “Çabalarımızın bir karşılığı olacak mı emin değilim ama bu bizim mücadele etmemizin önünde bir engel teşkil etmiyor. Çünkü bizler baroların özgür olmasından yanayız. Yarın bir gün çoklu barolar, ihtimalen iktidara yakın barolar oluşacaktır. Biz buna karşı buradayız yarına dair bir şey değişir mi bilmiyorum ama biz yine burada olacağız ve eylem yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Avukat Barış Yavuz ise Türkiye genelinde tepki olması halinde tasarını geri çekilebileceğini savunarak, “Bu çabalarımızın bütün Türkiye'de destek bulmasını umuyorum. Bu sadece baroları değil bütün meslek odalarını ilgilendiriyor. Halkın tamamı susturulmak isteniyor. Biz bunu engellemek için mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu mücadele ve dayanışma ruhu ile beraber umarım etkili bir sonuç doğuracaktır. Meclisteki 600 milletvekili buradan çıkan sesleri duyacaktır muhakkak. Umarım sesleri duyarlar ve yasanın meclisten geçmemesini sağlar “şeklinde konuştu.
Özgür Hukukçular Derneği Başkanı Halise Dakalı ise şöyle konuştu: "Her zaman, her koşulda, her yerde mesleğimize yapılan bu saldırıya karşı susmadık. Bundan sonrada susmayacağız. Yasanın çekilmesi ya da çekilmemesi sonuca etki etmeyecektir. Avukatlara danışılmadan geçirilmeye çalışılan bu tasarıyı kabul etmedik. Meclisten dönüşünü olmasını umut ediyoruz. Böyle bir dönüş hem Türkiye hakları açısından hem savunma açısından çok daha pozitif sonuçlar doğuracaktır. Umudumuz meclisten kesin ve net bir şekilde geri dönmesidir.”
Avukatlar yaklaşık bir saat oturduktan sonra dağıldı. Van Barosu üyeleri de Adliye önünde oturma eylemi yaptı. Eylemden önce açıklama yapan Baro Başkanı Zülküf Uçar, tasarıya karşı çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Uçar, “Elbette bizler genel kurul sürecinin de takipçisi olacağız, orada olacağız; Yüksek sesle itirazlarımızı bir kez daha haykıracağız. Demokratik, çağdaş ve meslektaşların güncel ve hayati sorunlarına çözüm üreten bir yasanın hep birlikte düzenlemesi gerektiğini tekrar tekrar söyleyeceğiz. Yargı bağımsızlığını tamamen ortadan kaldıracak olan bu yasa tasarısına karşı tüm meslektaşlarımızla birlikte yüksek sesle bir kez daha tekrarlıyoruz; Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz”
Şanlıurfa Barosu ise milletvekillerine mektup gönderdi. Baro Yasası Genel Kurul’a geldiğinde destek verilmemesi çağrısı yaptı. Mektupta şu görüşlere yer verildi: “Unutulmamalıdır ki sorumluluğumuz olduğu aşikardır. Özetlemek gerekirse avukatlık mesleğinin ihtiyaçlarına cevap vermeyen, avukatlık mesleğine dolayısıyla adalet hizmetlerine zarar verecek bu düzenleme, meclis genel kuruluna geldiğinde o oy kullanılırken bunları göz önüne almanızı dileriz.”