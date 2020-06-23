Baroların yürüyüşü, AKP'yi vazgeçirmedi: 27 maddelik teklif, önce muhalefete, ardından da TBMM Başkanlığı'na sunulacak

AKP; baro başkanlarının Ankara yürüyüşüyle tepki gösterdiği baroların yapısında değişiklik öngören yasa değişikliği teklifinde sona geldi. MHP ile de görüşülerek hazırlanan yasa teklifinin 27 maddeden oluştuğu öğrenildi.

Yasa teklifinin, muhalefetin görüşü alındıktan sonra, Cuma ya da en geç gelecek hafta başında TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Ekim ayında baro seçimleri, Mayıs 2021'de de Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimi yapılacağı için, düzenlemenin TBMM'nin tatile girmeden önce, yani en geç Temmuz ortasında yasalaştırılması planlanıyor.

Baroların itiraz ve protestolarına karşın teklifle, en fazla üyeye sahip olan Ankara, İstanbul ve İzmir'de "çoklu baro" kurulmasının yolu açılıyor.

'Çoklu baro', 3 büyük ille sınırlanacak

Ekim ayında yapılacak baro seçimlerinden önce, barolarla ilgili yasa değişikliğini yasalaştırmayı planlayan AKP yönetimi, geçtiğimiz günlerde 30 dolayındaki baro ile yapılan görüşmelerin ardından, teklife son biçimini verdi. AKP kaynaklarının verdiği bilgiye göre, tartışma konusu olan "çoklu baro", 3 büyük ille sınırlanacak. Buna göre üye sayısı 5 binin üzerinde olan illerde 2 bin üyenin imzasıyla birden fazla baro kurulabilecek. Böylece, üye sayısı 5 binin üzerinde olan Ankara, İstanbul ve İzmir'de birden fazla baro kurulabilecek.