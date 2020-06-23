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Baroların yürüyüşü, AKP'yi vazgeçirmedi: 27 maddelik teklif, önce muhalefete, ardından da TBMM Başkanlığı'na sunulacak

23.06.2020 08:53 | Son Güncelleme

27 maddeden oluştuğu belirtilen yasa teklifinin, muhalefetin görüşü alındıktan sonra, Cuma ya da en geç gelecek hafta başında TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Baroların itiraz ve protestolarına karşın teklifle, en fazla üyeye sahip olan Ankara, İstanbul ve İzmir'de "çoklu baro" kurulmasının yolu açılıyor. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.

Baroların yürüyüşü, AKP'yi vazgeçirmedi: 27 maddelik teklif, önce muhalefete, ardından da TBMM Başkanlığı'na sunulacak

AKP; baro başkanlarının Ankara yürüyüşüyle tepki gösterdiği baroların yapısında değişiklik öngören yasa değişikliği teklifinde sona geldi. MHP ile de görüşülerek hazırlanan yasa teklifinin 27 maddeden oluştuğu öğrenildi.

Yasa teklifinin, muhalefetin görüşü alındıktan sonra, Cuma ya da en geç gelecek hafta başında TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Ekim ayında baro seçimleri, Mayıs 2021'de de Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimi yapılacağı için, düzenlemenin TBMM'nin tatile girmeden önce, yani en geç Temmuz ortasında yasalaştırılması planlanıyor.

Baroların itiraz ve protestolarına karşın teklifle, en fazla üyeye sahip olan Ankara, İstanbul ve İzmir'de "çoklu baro" kurulmasının yolu açılıyor.

'Çoklu baro', 3 büyük ille sınırlanacak

Ekim ayında yapılacak baro seçimlerinden önce, barolarla ilgili yasa değişikliğini yasalaştırmayı planlayan AKP yönetimi, geçtiğimiz günlerde 30 dolayındaki baro ile yapılan görüşmelerin ardından, teklife son biçimini verdi. AKP kaynaklarının verdiği bilgiye göre, tartışma konusu olan "çoklu baro", 3 büyük ille sınırlanacak. Buna göre üye sayısı 5 binin üzerinde olan illerde 2 bin üyenin imzasıyla birden fazla baro kurulabilecek. Böylece, üye sayısı 5 binin üzerinde olan Ankara, İstanbul ve İzmir'de birden fazla baro kurulabilecek.

Yasa teklifiyle TBB seçim sisteminde de değişiklik yapılarak, Birlik yönetiminin delegeler tarafından değil, baro başkanları tarafından belirlenmesi öngörülüyor. Mevcut sistemde TBB'nin olağanüstü genel kurula çağrılması için, 10 baro yönetim kurulunun kararı yeterliyken, yasa teklifi ile bu sayı 25 baroya çıkarılıyor.

TBMM Genel Kurulu

AKP'ye göre 'Anadolu baroları rahatlayacak'

AKP yönetimi, yapılacak yasal düzenlemeyle "Anadolu baroları"nın rahatlayacağı görüşünü savunuyor. Geçtiğimiz günlerde siyasi parti gruplarını ziyaret eden 30 baro başkanını dinlediklerini anımsatan AKP kurmayları, seçim sistemi değişikliğinden yapılan görüşme sonucu vazgeçildiğini, çoklu baronun da 3 büyük ille sınırlandırılmasının kararlaştırıldığını belirtiyorlar. AKP'de, Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının görüşmelere katılmamasını ve teklifi görmeden baroların protesto yürüyüşü başlatmasına tepki gösterilirken, "Anadolu barolarını üzecek bir düzenleme öngörülmediği ancak 3 büyük ilin tahakkümüne son verecek bir düzenlemenin" hedeflendiği vurgulanıyor:

"İstanbul, Ankara İzmir baroları, avukatların yüzde 15'inin oyunu alıyor ama tamamı hakkında söz sahibi oluyorlar, Barolar Birliği'nin yüzde 60'nı belirleyebiliyorlar. Böyle bir sistem çoğulcu, demokratik olabilir mi?

"Demokratik temsilde sıkıntı olduğu için bu düzenlemeyi getiriyoruz. Yasa çıktığında Anadolu baroları rahatlayacak, Türkiye Barolar Birliği'ndeki gücü artacak, daha sağlıklı yapıya kavuşacaklar."

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