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‘’Barolarla ilgili Kanun Teklifi Yarın Sunulacak’’

30.06.2020 00:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada Türkiye’de tartışma yaratan çoklu baro sistemine ilişkin kanun teklifinin Salı sabahı meclise verileceğini söyledi. Erdoğan, ‘’temsil düzeyi yüksek, çoklu bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız’’ dedi.

‘’Barolarla ilgili Kanun Teklifi Yarın Sunulacak’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’de tartışma yaratan çoklu baro sistemine ilişkin kanun teklifinin Salı sabahı meclise verileceğini söyledi. Erdoğan, ‘’temsil düzeyi yüksek, çoklu bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeminde Corona virüsü salgınından çoklu baro sistemi kurulmasına ilişkin yasa teklifine; ekonomiden LGBTi’ye pek çok konu başlığı vardı. Öncelikli konu başlığı ise Corona virüsü salgınıyla mücadeleydi.

Erdoğan, "Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfıra en yakın noktaya veya sıfır noktasına çekebilmektedir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız’’ dedi.

Sosyal Koruma Kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakdi yardım yaptıklarını belirten Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek. İş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ta yaşayan Türkmenler başta olmak üzere Iraklılar’a gönderilecek yardım paketinin Salı günü yola çıkacağını açıkladı.

‘’Temsil düzeyi yüksek baro yapısında kararlıyız’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barolarla hükümeti karşı karşıya getiren ‘’çoklu baro’’ hazırlıkları ile ilgili geri adım atmayacaklarının sinyalini verdi.

Bir ilde birden fazla baro kurulması ve baroların yapısında değişiklik yapılmasını öngören plan Türkiye genelinde baro başkanları ve avukatları tarafından protesto edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’Meydanı kendi küçük hesapları için toplumun menfaatini hiçe sayan muhterislere asla terk etmeyeceğiz. Bu tartışmaların son örneklerinden birini genel olarak meslek örgütleri, özellikle barolarla ilgili yapmayı planladığımız reform konusunda yaşıyoruz. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adaletsizlik yanında mensupları üzerinde faşizan uygulamalara varan sorunlar üretebiliyor. Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlıkları yapmak yürütme olarak bizim, hukuki düzenlemeyi yapmak da yasama olarak Meclis'in asli görevidir’’ şeklinde konuştu.

‘’Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz’’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerinin konuyla ilgili kanun teklifini Salı sabahı vereceklerini ve bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceklerini kaydetti.

'’Marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır’’

LGBTi tartışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’Ülkeye hizmet etmeyi sürdürürlerken birilerinin yine sinsice milli ve manevi değerlere saldırdığını’’ savundu. "İnsanlık tarihi boyunca, hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek özellikle genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler, bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Halkın lanetlediği ve tavır aldığı hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma imkanı yoktur. Buradan milletimin tüm fertlerini, rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere ve onları destekleyenlere karşı dikkatli olmaya, tavır almaya davet ediyorum" diye konuştu.

Geçen Nisan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşcinselleri hedef alan sözleri üzerine barolar tepki göstermişti. Ankara Barosu, Diyanet’in nefret suçu işlediğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara Barosu’nun sadece Erbaş değil İslam dinine de ‘‘fütursuzca saldırdığını’’ söyleyerek Meclis’in gündemine AKP’nin daha önce gündeme getirdiği meslek kuruluşlarıyla ilgili bir düzenlemeyi getireceklerini açıklamıştı.

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