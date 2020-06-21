“Barr Azledilmeyi Hak Ediyor”

Adalet Bakanı William Barr, New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey Berman’ın görevden alınmasıyla ilgili olarak yeniden gündemde.
Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler Barr’ın azledilmeyi hak ettiğini ancak Senato’da Cumhuriyetçiler’in bunu engelleyeceğini söyledi.
Nadler bu açıklamasını CNN televizyonuna yaptı.
Adalet Komisyonu Başkanı bu nedenle Barr’ı azletme çabasının boşa harcanmış zaman olacağını kaydetti.
Senato’da Cumhuriyetçiler’in 53-47’lik üstünlüğü bulunuyor. Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde ise Demokratlar çoğunlukta.
Nadler açıklamasında Barr’ın kesinlikle azledilmeyi hak ettiğini, fakat bunun zaman kaybı olacağını vurguladı. Nadler, Senato’daki Cumhuriyetçiler’in buna bakmayacağını ve böyle bir çabayı engelleyeceklerini kaydetti.
Nadler bununla birlikte Adalet Komisyonu’nun Trump’ın Berman’ı görevden almasını soruşturacağını da açıkladı.
Berman, Halkbank davasının yanı sıra Trump’a yakın isimlerin de dahil olduğu bir dizi önemli soruşturmayı yürütüyordu.
Jerrold Nadler, Berman’ı Adalet Bakanlığı’na siyasetin müdahalesi konusunda konuşması için komisyonda ifade vermeye çağırdığını da kaydetti.
Adalet Komisyonu Çarşamba günü bakanlıkla ilgili şikayetlerin dile getirileceği bir oturum düzenleyecek.
Nadler, Berman’ın Çarşamba günü oturumda olup olmayacağını bilmediğini ancak ifade vereceğine kesinlikle inandığını söyledi.
ABD Adalet Bakanı William Barr’ın aniden istifa ettiğini açıkladığı Başsavcı Geoffrey Berman, hem Barr'ın bu açıklamasından kısa süre sonra hem de Cumartesi, “Görevimin başındayım, istifa etmedim” mesajını vermişti. Başsavcının son açıklamasından saatler sonraysa Adalet Bakanı Barr, Başkan Donald Trump’ın Başsavcı Berman’ın görevine son verdiğini açıklamıştı.
Başkan Trump ise, ''Bu adalet bakanına kalmış bir konu. Benim bir ilgim yok'' şeklinde açıklama yapmıştı.
Tüm bu gelişmelerin ardından Başsavcı Berman Cumartesi akşam yeni bir açıklama yayınlayarak, Adalet Bakanı Barr'ın, yerine daimi bir atama yapılana kadar vekaleten yardımcısını görevlendireceğini açıklamasının ardından, istifa etmeyi kabul ettiğini belirtmişti.
Berman, ''Adalet Bakanı Barr'ın normal hukuki işleyişe saygı gösterme kararı ve Başsavcı Yardımcısı Audrey Strauss'u Başsavcı Vekili olarak görevlendirmesi üzerine, derhal geçerli olmak üzere New York Güney Bölgesi Başsavcılığı görevinden ayrılıyorum'' ifadelerini kullanmıştı.
Başsavcı Berman, Cumartesi sabah Manhattan’daki savcılık binasına girişinde gazetecilere yaptığı açıklamadaysa, görevini yapmayı sürdüreceğini belirterek, ''Sadece işimi yapmak için buradayım” demişti.