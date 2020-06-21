“Barr Azledilmeyi Hak Ediyor”

Adalet Bakanı William Barr, New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey Berman’ın görevden alınmasıyla ilgili olarak yeniden gündemde.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler Barr’ın azledilmeyi hak ettiğini ancak Senato’da Cumhuriyetçiler’in bunu engelleyeceğini söyledi.

Nadler bu açıklamasını CNN televizyonuna yaptı.

Adalet Komisyonu Başkanı bu nedenle Barr’ı azletme çabasının boşa harcanmış zaman olacağını kaydetti.

Senato’da Cumhuriyetçiler’in 53-47’lik üstünlüğü bulunuyor. Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde ise Demokratlar çoğunlukta.

Nadler açıklamasında Barr’ın kesinlikle azledilmeyi hak ettiğini, fakat bunun zaman kaybı olacağını vurguladı. Nadler, Senato’daki Cumhuriyetçiler’in buna bakmayacağını ve böyle bir çabayı engelleyeceklerini kaydetti.

Nadler bununla birlikte Adalet Komisyonu’nun Trump’ın Berman’ı görevden almasını soruşturacağını da açıkladı.

Berman, Halkbank davasının yanı sıra Trump’a yakın isimlerin de dahil olduğu bir dizi önemli soruşturmayı yürütüyordu.