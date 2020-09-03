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Barr: ‘‘Posta İle Oy Kullanmayı Savunanlar Ateşle Oynuyor’’

03.09.2020 02:43 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı William Barr, 3 Kasım seçimleri için posta yoluyla gönderilen oy pusulalarının yolsuzluğa açık olduğunu söyledi. Barr,posta yoluyla oy kullanılmasını savunanlar için ‘‘ateşle oynuyorlar’’ dedi

Barr: ‘‘Posta İle Oy Kullanmayı Savunanlar Ateşle Oynuyor’’

Adalet Bakanı William Barr, 3 Kasım seçimleri için posta yoluyla gönderilen oy pusulalarının yolsuzluğa açık olduğunu söyledi. Başkan Donald Trump da Corona virüsü salgını nedeniyle uzaktan oy kullanılmasını kolaylaştırmak için pusulaların posta ile gönderilmesinin seçimde hile ve yolsuzluğa neden olacağını her fırsatta diye getiriyor.

Barr, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada bu yöntemin ‘‘sorumsuz’’ ve ‘‘tehlikeli’’ olduğunu belirtti. Barr, posta yoluyla oy kullanılmasını savunanlar için ‘‘ateşle oynuyorlar’’ dedi.

Barr, eski başkanlardan Jimmy Carter ve eski dışişleri bakanlarından James Baker’ın başkanlık ettiği Federal Seçim Reformu Komisyonu’nun 2005 yılında yayınlanan raporuna atıfta bulundu. Raporda uzaktan oy kullanmanın seçim yolsuzluğunun en önemli potansiyel kaynaklarından olduğu belirtiliyor.

‘‘Trump yönetiminin ardından söylem değişti’’

O zamandan bu yana gazetelerde ve akademik çalışmalarda posta ile oy kullanmanın yolsuzluğa açık olduğunun vurgulandığını söyleyen Barr, bu söylemin Trump yönetimi geldikten sonra değiştiğini öne sürdü.

Salgın döneminde yapılacak 3 Kasım başkanlık seçimlerinde seçim merkezlerine gitmek istemeyen rekor sayıda seçmenin posta yoluyla oy kullanması bekleniyor.

Barr, seçim merkezlerinde Corona virüsüne karşı önlemler alınabileceğini ve başka hastalığı olan riskli gruptaki seçmenlerin eyaletler tarafından gönderilen formlarla kayıt altına alındıkları uzaktan oy kullanma yöntemiyle (absentee) oy kullanabileceklerini belirtti. Başkan Trump da bu yönteme karşı çıkmıyor.

Barr, yabancı ülkelerin oy pusulalarına müdahalesi olasılığını da dile getirdi, ancak bu konuda delil göstermedi.

Adalet Bakanı, seçimlere müdahale söz konusu olduğunda Çin’in Rusya’dan daha büyük bir tehdit olduğunu söyledi. Barr, aldığı istihbarat bilgilerinin bu sonuca varmasına neden olduğunu ekledi.

Başkan Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda olası usulsüzlüklere karşı sandıklara federal güvenlik güçlerini gönderebileceğini söylemişti. Adalet Bakanı Barr ise Başkan’ın kendisinden böyle bir istekte bulunmadığını kaydetti.

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