Barr: ‘‘Posta İle Oy Kullanmayı Savunanlar Ateşle Oynuyor’’

Adalet Bakanı William Barr, 3 Kasım seçimleri için posta yoluyla gönderilen oy pusulalarının yolsuzluğa açık olduğunu söyledi. Başkan Donald Trump da Corona virüsü salgını nedeniyle uzaktan oy kullanılmasını kolaylaştırmak için pusulaların posta ile gönderilmesinin seçimde hile ve yolsuzluğa neden olacağını her fırsatta diye getiriyor.

Barr, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada bu yöntemin ‘‘sorumsuz’’ ve ‘‘tehlikeli’’ olduğunu belirtti. Barr, posta yoluyla oy kullanılmasını savunanlar için ‘‘ateşle oynuyorlar’’ dedi.

Barr, eski başkanlardan Jimmy Carter ve eski dışişleri bakanlarından James Baker’ın başkanlık ettiği Federal Seçim Reformu Komisyonu’nun 2005 yılında yayınlanan raporuna atıfta bulundu. Raporda uzaktan oy kullanmanın seçim yolsuzluğunun en önemli potansiyel kaynaklarından olduğu belirtiliyor.

‘‘Trump yönetiminin ardından söylem değişti’’

O zamandan bu yana gazetelerde ve akademik çalışmalarda posta ile oy kullanmanın yolsuzluğa açık olduğunun vurgulandığını söyleyen Barr, bu söylemin Trump yönetimi geldikten sonra değiştiğini öne sürdü.