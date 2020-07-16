Barr'dan Hollywood ve Teknoloji Devlerine Çin’le İşbirliği Suçlaması

ABD Adalet Bakanı William Barr Apple, Google ve Microsoft gibi teknoloji devleriyle Walt Disney gibi Hollywood’un büyük firmalarını Çin’le işbirliği yapmakla suçladı.

Michighan’daki Gerald Ford Müzesi’ndeki bir etkinlikte konuşan Adalet Bakanı William Barr, Amerika’nın salgın sürecinde kullanılan maske, tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman dahil olmak üzere Çin mallarına çok fazla bağımlı olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı William Barr, Çin’in toplumu ve hükümetiyle birlikte saldırgan bir ekonomik savaş yürüttüğünü, bu savaşla küresel ekonominin hakimi olmayı amaçladığını ve dünyanın süper gücü olan Amerika’yı alt etmeye çalıştığını söyledi.

Barr, Rusya’nın üç ülke tarafından virüse karşı aşı çalışmalarına ilişkin verileri çalma girişiminde bulunmakla suçlanmasının ardından, Çin hükümetine bağlı korsanların aşı araştırmalarını çalmak amacıyla Amerikan üniversitelerini ve şirketlerini hedef almakla suçladı.

Çin’le ilişkilerini şeffaf şekilde açıklamayan Amerikan şirketlerinin yöneticilerinin yabancı lobi faaliyetlerine ilişkin federal yasayı ihlal etmiş olacakları konusunda uyardı.