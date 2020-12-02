Barr’dan Rusya Soruşturmasını İnceleyen Savcıya Özel Yetkiler

ABD Adalet Bakanı William Barr, Trump-Rusya soruşturmasının kökenini araştırmak için atadığı savcıya ekstra koruma sağladı ve işini kolayca kovulmadan tamamlaması için özel yetkili savcılık statüsü verdi. Associated Press haber ajansına açıklamalarda bulunan Barr, Ekim ayında John Durham’ı özel yetkili savcı olarak atadığını açıkladı. Adalet Bakanı bu atamanın, ilk Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı olarak atanan Robert Mueller'a yetki veren aynı federal yasa uyarınca olduğunu söyledi. Barr, Durham'ın soruşturmasının, Crossfire Kasırgası olarak bilinen Rusya soruşturmasında çalışan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının idaresine daha fazla odaklanacak şekilde daraltıldığını kaydetti.

Federal düzenlemelere göre, özel yetkili bir savcı yalnızca Adalet Bakanı tarafından ve görevi suistimal, görevi ihmal veya çıkar çatışması gibi belirli nedenlerle kovulabilir. Adalet Bakanı, bu tür gerekçeleri yazılı olarak belgelemelidir. Soruşturmalar, 2016 seçimlerinde Demokrat rakibi Hillary Clinton'ı yenmesine yardımcı olmak için Donald Trump'ın başkanlık kampanyası ekibinin Ruslar ile işbirliği yaptığı iddialarına dayanıyordu.

AP’ye konuşan Barr, "Durham ve ekibine seçimin sonucundan bağımsız olarak işlerini tamamlayabileceklerine dair bir güvence sağlamak için yapılacak en iyi şeyin, onları Bob Mueller’ı koruyan aynı yönetmelik kapsamında atamak olacağına karar verdim" dedi. Biden'ın geçiş ekibi atama hakkında henüz yorum yapmadı. ''Soruşturma daraldı'' Barr, mevcut suç soruşturmasının çok geniş bir şekilde başlatıldığını, ancak zaman içinde "önemli ölçüde daraldığını" ve şu anda "FBI içindeki Crossfire Kasırgası soruşturmasının faaliyetlerine odaklandığını" söyledi. Adalet Bakanı, Durham'ın herhangi bir ek kovuşturma açılıp açılmayacağını ve soruşturmanın bulgularını kamuoyuna açıklayıp açıklamayacağını detaylandırmasını beklediğini söyledi. Associated Press’in eline geçen 19 Ekim tarihli bir talimatta Barr, Durham'ın herhangi bir federal yetkili, çalışan ya da herhangi bir kişi veya kuruluşun, 2016 başkanlık kampanyalarına yönelik istihbarat, karşı istihbarat veya kolluk kuvvetleri faaliyetleriyle bağlantılı bir yasayı ihlal edip etmediğini soruşturma yetkisine sahip olduğunu bildiriyor.