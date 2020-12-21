Barr’dan Seçim İddiaları İçin Özel Savcı Atama Söylentisine Ret

Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmasından iki gün önce gazetecilere yaptığı açıklamada Barr, Trump’ın seçimlerle ilgili yolsuzluk iddialarına karşı mesafeli yaklaşım sergiledi.

Adalet Bakanı William Barr, 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın ya da Başkan Donald Trump’ın seçim yolsuzluğu iddialarının soruşturulması için özel yetkili savcı atamayacağını açıkladı.

Barr, Trump’ın başkanlığının ardından açılabilecek soruşturmalardan muaf olmak için, kendisine önceden hakkında af çıkarma yetkisi olup olmadığı sorusuna ise yanıt vermedi. Daha önce hiçbir başkan kendisini affetmediği için ABD mahkemeleri bir başkanın böyle bir hakka sahip olup olmadığı konusunda daha önce bir hükümde bulunmadı.

Eyalet ve federal seçim yetkilileri Trump’ın 3 Kasım seçimlerindeki yenilgisinin, yaygın seçim yolsuzluğundan kaynaklandığını destekleyecek delil bulunmadığını daha önce belirtmişti. Birçok mahkeme de Trump’ın yargıya taşıdığı iddialarını reddetti.

Amerika'da başkanlık seçimlerinin sonucunu, adayların seçmenlerden aldığı toplam oy sayısı değil, eyaletlerin nüfusuna göre paylaştırılan Seçiciler Kurulu oyları belirliyor.

Biden 3 Kasım seçimlerinde 270 seçici delege eşiğini 306 oyla aşarak ve halk oylamasında da 7 milyon oy farkla başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanmıştı. Donald Trump ise 232 delegenin oyunu almıştı.

Başkan Donald Trump ve müttefikleri, Hunter Biden’ı uzun zamandır siyasi bağlantılarından fayda sağlamakla suçluyordu. Trump, Hunter Biden’ın babası Joe Biden başkan yardımcısı olduğu ve Obama yönetiminin Doğu Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini yönettiği dönemde Ukrayna’da yürüttüğü çalışmalarıyla ilgili yolsuzluk suçlamalarında bulunuyordu.