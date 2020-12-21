Barr’dan Seçim İddiaları İçin Özel Savcı Atama Söylentisine Ret

Adalet Bakanı William Barr, 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın ya da Başkan Donald Trump’ın seçim yolsuzluğu iddialarının soruşturulması için özel yetkili savcı atamayacağını açıkladı.
Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmasından iki gün önce gazetecilere yaptığı açıklamada Barr, Trump’ın seçimlerle ilgili yolsuzluk iddialarına karşı mesafeli yaklaşım sergiledi.
Barr 3 Kasım seçimlerinde kullanılan oy makinelerine federal hükümet tarafından el konulmasının gerekçesi olmadığını kaydetti. Barr, 1 Aralık’ta Associated Press haber ajansına verdiği röportajda seçim sonucunu değiştirecek kapsamlı yolsuzluk yapıldığına dair kanıta rastlanmadığı şeklindeki sözlerini de yineledi. Barr, ‘‘O açıklamamın arkasındayım’’ dedi.
Adalet Bakanı Barr, Başkan Trump’ın kendisini seçim yolsuzluğu iddialarını desteklemediği gerekçesiyle eleştirmesinin ardından geçen hafta yaptığı açıklamada 23 Aralık’ta görevinden ayrılacağını açıklamıştı.
ABD’nin seçilmiş başkanı Demokrat Joe Biden’ın görevi Trump’tan devralacağı tarihse 20 Ocak.
Barr, Trump’ın başkanlığının ardından açılabilecek soruşturmalardan muaf olmak için, kendisine önceden hakkında af çıkarma yetkisi olup olmadığı sorusuna ise yanıt vermedi. Daha önce hiçbir başkan kendisini affetmediği için ABD mahkemeleri bir başkanın böyle bir hakka sahip olup olmadığı konusunda daha önce bir hükümde bulunmadı.
Eyalet ve federal seçim yetkilileri Trump’ın 3 Kasım seçimlerindeki yenilgisinin, yaygın seçim yolsuzluğundan kaynaklandığını destekleyecek delil bulunmadığını daha önce belirtmişti. Birçok mahkeme de Trump’ın yargıya taşıdığı iddialarını reddetti.
Amerika'da başkanlık seçimlerinin sonucunu, adayların seçmenlerden aldığı toplam oy sayısı değil, eyaletlerin nüfusuna göre paylaştırılan Seçiciler Kurulu oyları belirliyor.
Biden 3 Kasım seçimlerinde 270 seçici delege eşiğini 306 oyla aşarak ve halk oylamasında da 7 milyon oy farkla başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanmıştı. Donald Trump ise 232 delegenin oyunu almıştı.
Başkan Donald Trump ve müttefikleri, Hunter Biden’ı uzun zamandır siyasi bağlantılarından fayda sağlamakla suçluyordu. Trump, Hunter Biden’ın babası Joe Biden başkan yardımcısı olduğu ve Obama yönetiminin Doğu Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini yönettiği dönemde Ukrayna’da yürüttüğü çalışmalarıyla ilgili yolsuzluk suçlamalarında bulunuyordu.
Hunter Biden ayrıca 2014 yılında Ukrayna enerji şirketi Burisma’nın yönetim kuruluna girmiş, bu durum Joe Biden’ın ABD’nin Ukrayna politikasında söz sahibi olması nedeniyle çıkar çatışmasına neden olduğu tartışmalarına yol açmıştı.
Cumhuriyetçiler’in liderliğindeki bir Senato soruşturması ise Hunter Biden’ın çalışmalarından doğrudan etkilenen bir politika tespit edememişti.
Hunter Biden bu ayın başında Delaware’deki savcılık tarafından hakkında vergilerini incelemek üzere soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
Barr basın toplantısında Hunter Biden soruşturmasının Adalet Bakanlığı içinde sorumlu ve profesyonel şekilde ele alındığını kaydetti.
Barr’dan sonra yerine vekalet edecek Adalet Bakanı yardımcısı Jeffrey Rosen, geçen hafta Reuters haber ajansına verdiği röportajda Hunter Biden soruşturması için özel yetkili savcı atayıp-atamayacağı sorusuna yanıt vermemiş, ancak karşısına çıkan meseleleri hukuktan ve doğruluktan ayrılmadan ele alacağını belirtmişti.
2019 yılının Mayıs ayında Barr federal savcı John Durham’ı Obama dönemi istihbarat ve güvenlik yetkililerine yönelik açılan soruşturma için görevlendirmişti. Bu yetkililer Trump’ın 2016 seçim kampanyasının Rus hükümetiyle bağlantısını ele alan soruşturmanın erken aşamasında yer almıştı.
Barr, Durham’ı Ekim ayında özel yetkili savcılığa yükselttiğini Aralık başında açıklamıştı. Bu durum Durham’ın soruşturması sonlanana kadar Biden tarafından görevinden alınmasını siyasi olarak zorlaştırıyor.
Barr, yaptığı açıklamada Durham ve ekibinin başladıkları işi bitirebilmelerini umduğunu belirtti.
Başkan Donald Trump hakkında 2019 yılının Aralık ayında Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar tarafından azil süreci başlatılmıştı. Trump görevi kötüye kullanmak ve Kongre’nin çalışmasına engel olmakla suçlanmıştı. Trump Cumhuriyetçiler’in liderliğindeki Senato’daki yargılamada Şubat ayında aklanmıştı.
Reuters haber ajansı, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Trump’ın Hunter Biden soruşturmasına bakması için özel savcı ataması konusunda Adalet Bakanlığı’na baskı yapıp-yapmamayı değerlendirdiğini öne sürmüştü.