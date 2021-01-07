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Barr’dan Trump’a ‘‘İhanet’’ Suçlaması

07.01.2021 20:38 | Son Güncelleme:
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Barr’dan Trump’a ‘‘İhanet’’ Suçlaması

Eski Adalet Bakanı ‘Bir çeteyi Kongre’ye baskı yapması için yönlendirmek affedilemez’’ dedi

23 Aralık’ta görevinden resmen ayrılan eski Adalet Bakanı William Barr, Başkan Donald Trump’ın destekçilerini öfkeli bir çete halinde ABD Kongresi’ne yönlendirmesinin ‘‘makamına ve destekçilerine ihanet’’ olduğunu söyledi.

Associated Press haber ajansına açıklama yapan Barr, ‘‘Bir çeteyi Kongre’ye baskı yapması için yönlendirmek affedilemez’’ dedi.

Barr, istifasına kadar Trump’ın ekibinin en sadık isimlerinden ve kabinedeki en güçlü savunucularındandı.

Barr’ın tepkisi, Başkan’ın bazıları silahlı destekçilerinin Kongre önündeki protestoları sırasında bariyerleri ve polis engelini aşarak binaya girmeleri ve Kongre üyelerini Joe Biden’ın 3 Kasım’daki seçim zaferini onaylandığı oturuma ara vermeye zorlamalarının ardından geldi.

Barr’ın geçen ayki istifası ise Trump’ın seçilmiş başkan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a yönelik yolsuzluk iddialarının ve açılan soruşturmanın ardından gelmişti.

Barr görevinin son günlerinde Trump’ın iddialarının aksine seçimler sırasında sonucu değiştirecek büyük usulsüzlükler yapıldığına dair delil olmadığını söylemişti. Barr’ın bu açıklaması da seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve usulsüzlük iddialarını her fırsatta dile getiren Trump’ın tepkisini çekmişti.

Çarşamba günü Kongre ve çevresinde yaşanan protesto gösterilerinde polis 4 kişinin hayatını kaybettiğini 50’den fazla kişinin de tutuklandığını açıklamıştı. Hayatını kaybeden bir kadın gösterici Kongre binasının içinde polis tarafından vurulmuştu.

Kongre üyeleri olaylar sırasında gaz maskelerini takarak sıraların altına saklanmış, daha sonra da polisin çabasıyla göstericilerin girdiği Temsilciler Meclisi salonundan uzaklaştırılmıştı. Binanın yaklaşık 3 saatte göstericilerden temizlenmesinin ardından Kongre, Seçiciler Kurulu oylarının onaylandığı oturumu yeniden başlatmış ve gece boyunca süren oturumda Demokrat Joe Biden’ın seçim zaferi resmen onaylanmıştı.

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