Barrett ‘‘Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasasına Düşman Değilim’’

Barrett eski Başkan Barack Obama döneminin sağlık sigortası yasası olan Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’na (Affordable Care Act) düşman olmadığını söyledi. Demokratlar’ın Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’nın bir kısmının kanunsuz olduğu hükmüne varılması durumunda tüm yasanın kaldırılmasına hükmedeceği endişeleri karşısında Barrett, ‘‘Bir kanun kurtarılabilirse yargıcın görevi onu kurtarmaktır’’ yanıtını verdi ve bu konudaki her davaya açık görüşlülükle yaklaşacağını söyledi.

Barrett, Başkan’ın kendini affetme yetkisi olup olmadığı sorusu karşısında ise bunun ucu açık bir soru olduğunu söyledi. Bu durumun af yetkisinin neleri içerdiğinin incelenmesini gerektirdiğini kaydeden Barret, bu konuda görüş belirtemeyeceğini ekledi.

Trump 2018 yılında Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen ve Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesinin mercek altına alındığı soruşturma sırasında kendisini affetme yetkisinin olduğunu, ancak yanlış bir şey yapmadığı için bu yetkiyi kullanmasının gerekmeyeceğini söylemişti.

Oturum boyunca yaptığı açıklamalarda kimsenin kanundan üstün olmadığını söyleyen Barrett, Demokrat Senatör Patrick Leahy’nin ‘‘Başkan’ın bir mahkeme emrini yerine getirmemesi ABD’de anayasal sisteme karşı bir tehdit midir?’’ sorusuna ‘‘Anayasa Mahkemesi Başkan’ın kararlarına uyup uymadığını kontrol edemez’’ dedi.

Barrett, Trump’ın ticari işleriyle ABD Anayasası’nın ‘‘kazançlar fıkrası’’nı ihlal edip etmediği konusunda ise açıklama yapmadı. Bu madde başkanların yabancı hükümetlerden Kongre’nin onayı olmadan hediye ya da ödeme almasını yasaklıyor. Barrett, bunun yolsuzluk karşıtı bir madde olarak tanımlanamayacağını, yabancı hükümetlerin etkisini önlemeyi amaçladığını söyledi.

