Barrett'ın Senato’daki Oturumları Sona Erdi

Senato’da çoğunlukta olan Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, temsil ettiği seçim bölgesi olan Kentucky eyaletinde gazetecilere yaptığı açıklamada Senato’da Barrett’in onaylanması için gerekli oy sayısına sahip olduklarını belirtti. Cumhuriyetçiler Senato’da 47’ye 53 çoğunluğa sahip.

Adalet Komisyonu, Demokratlar’ın itirazlarına rağmen Barrett’in adaylığının Senato’ya gönderilmesi için komisyonda 22 Ekim’de oylama yapılmasına karar verdi. Senato tarafından onaylanması halinde Barrett, Anayasa Mahkemesi’nde görev yapan beşinci kadın yargıç olacak. Barrett’in onaylanmasıyla Anayasa Mahkemesi’ndeki muhafazakar yargıçlar 6-3 çoğunluğa sahip olacak.

Senato Adalet Komisyonu’nda yapılan Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi adayının onay oturumunun dördüncü günü de sona erdi. Oturumda Salı ve Çarşamba günleri Amy Coney Barrett, Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı. Oturumun son gününde ise Barrett’ın adaylığına karşı çıkan Demokratlar ve destekleyen Cumhuriyetçiler argümanlarını tanıklarla desteklemeye çalıştı.

McConnell, Senato’nun tamamının 23 Ekim’de Barrett’in onaylanmasını değerlendirmeye başlayabileceğini bildirdi.

Demokratlar, Barrett’in hayatını kaybeden Anayasa Mahkemesi yargıcı Ruth Bader Ginsburg’un oyuyla sağlanan birçok reformu geri çevirmesinden endişe ediyor. Bunlar arasında eşcinsel evlilik hakkı ve kürtaj hakkı da var. Barrett, temyiz mahkemesi yargıcı olarak görev yaptığı sürece kürtajı onaylamayan Katolik görüşlerini bir kenara bıraktığını ve kararlarını ABD kanunlarına göre verdiğini, Anayasa Mahkemesi’nde de böyle yapacağını söylemişti.

Barrett, 10 Kasım’da Anayasa Mahkemesi’nin önüne gelecek olan, Barack Obama yönetiminin Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’na da düşman olmadığını söylemişti.

Demokratlar’ın Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’nın bir kısmının kanunsuz olduğu hükmüne varılması durumunda tüm yasanın kaldırılmasına hükmedeceği endişeleri karşısında Barrett, ‘‘Bir kanun kurtarılabilirse yargıcın görevi onu kurtarmaktır’’ yanıtını vermiş ve bu konudaki her davaya açık görüşlülükle yaklaşacağını söylemişti.

Başkan Donald Trump 3 Kasım Başkanlık seçimlerinden önce Barrett’ın adaylığının onaylanmasını istiyor. Trump’ın başkanlığı döneminde Anayasa Mahkemesi’ne atadığı diğer iki yargıç ise 2017 yılında Neil Gorsuch ve 2018 yılında Brett Kavanaugh olmuştu.

