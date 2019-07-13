Barry Tropik Fırtına Düzeyine İndirildi Ancak Sel Uyarısı Sürüyor

2005 yılında yüzlerce kişinin öldüğü Katrina Kasırgası’nın vurduğu New Orleans’da halk evlerinin dış cephelerini güçlendirirken diğer yandan da süpermarketlere hücum edip yiyecek stokladı. 5 şiddetindeki Katrina Kasırgası, deniz seviyesinin altında bulunan New Orleans’ı koruyan setlerden birini yıkınca, kent kısa bir süre içinde sulara gömülmüş, 1800’e yakın kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililerin de en büyük kaygısı, Barry fırtınasının yıkıcı gücünden öte, bırakacağı yağış miktarı.

Atlas Okyanusu’ndaki kasırga mevsiminin ilk fırtınası olarak kayıtlara geçen Barry, saatte 120 kilometreye varan rüzgarlara sahip. Ancak fırtına karaya çıktıktan sonra saatte 9 kilometre hızla ilerliyor. Bu denli yavaş ilerlemesi geçtiği bölgelerde çok büyük yağış bırakacağı anlamına geliyor. Yağışların hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.

Bununla birlikte yetkililer, Barry’nin güzergahı üzerinde sert rüzgarlara ve yoğun yağışlara, Meksika Körfezi ve Aşağı Mississippi Vadisi’ndeki yerleşim yerlerinde de su baskınlarına yol açacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, selin hayati tehlike oluşturabileceğine de dikkat çekiyor.

Yetkililer de halka evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuyor. Ancak su baskınlarının beklendiği Meksika Körfezi kıyısındaki iki bölgede halka zorunlu tahliye emri verildi.

Turistler kasırga kaygısıyla Cuma’dan itibaren bölgeden ayrılırken, uçak seferleri de iptal edildi.

Başkan Donald Trump, Louisiana eyaletinde perşembe gecesinden itibaren federal acil durum ilan etti. Federal acil durum ilanı, eyalet yönetimlerinin afetlerle mücadele çabalarına yardım amacıyla İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Acil Durum İdaresi’nden yardım fonlarının akışını hızlandırmaya yarıyor.

New Orleans kenti Çarşamba’dan bu yana yoğun yağışların yol açtığı sellerle boğuşuyor. Su baskınlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Mississippi Nehri kıyısındaki Baton Rouge kenti de su baskını tehlikesine karşı teyakkuza geçirildi.

Barry fırtınasının bölgede ortalama 51 santimetre yağış bırakması bekleniyor. Bu da Mississippi Nehri’nin su debisini arttıracağı gibi, New Orleans’ı sellerden koruyan 6 metre uzunluğundaki setleri de tehdit edebilecek düzeye ulaşabileceği anlamına geliyor.

Louisiana eyaleti Valisi John Bel Edwards da acil durum ilan ederek, Ulusal Muhafızları kurtarma çalışması için görevlendirdi.

Mississippi Deltası’nda yaşayan 10 bin kadar kişi bölgeden tahliye edildi.

