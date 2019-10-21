Barselona'da gösteriler ilk haftasını doldurdu

Barselona'daki Hükümet Temsilciliği binası önünde toplanıp binaya doğru çöp torbaları atarak eylem yapan Katalanlar, daha sonra kent merkezindeki iki büyük caddeyi trafiğe kapattı.

Diğer yandan, bağımsızlık yanlılarının pazar günü Barselona'da düzenledikleri gösterilerde ilk kez şiddet içerikli eylemlerin azaldığı görüldü.

Barselona Belediyesi de gösterilerin bir haftada kente verdiği zararın 2,5 milyon avro olduğunu belirtti.

Yaralılar arasında bulunan bir polisin yoğun bakımda olduğu bilgisini paylaşan merkezi ve yerel hükümet yetkilileri, 13 yaralının hastanede tedavilerine devam edildiğini açıkladı.

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasını savunan bağımsızlık yanlılarının Barselona kenti ağırlıklı olarak organize ettiği gösterilerde şimdiye kadar 288'i polis yaklaşık 600 kişi yaralandı, gözaltına alınan 194 kişiden 28'i tutuklandı.

Pazar günkü gösterilerde Katalan polisinin 4, ulusal polisin de 2 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.

BAŞBAKAN BUGÜN BARSELONA'DA

Bu arada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska'nın bugün Barselona 'ya giderek hastanedeki yaralı polis memurlarını ziyaret edeceği ve yetkililerden bilgi alacağı bildirildi.

Geçici hükümette Başbakanlık görevini sürdüren Sanchez'in ayrıca Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra'ya bir mektup göndererek "sorumlu ve onurlu hareket ederek Katalonya'daki şiddet olaylarını açık bir şekilde kınamasını istediği" belirtildi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Torra'nın telefonlarına cevap vermemeyi tercih eden Sanchez'in, gönderdiği mektupta, Katalan siyasi liderden "şiddeti açık bir şekilde kınaması, güvenlik güçlerini koruması ve Katalan toplumunun dağılmasını önlemesini" istediği ifade edildi.

Sanchez'in Barselona'daki temaslarında Torra ile görüşmesi öngörülmüyor.

KATALONYA'DA SÜREÇ

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde, Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekle suçlanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri, "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmıştı.