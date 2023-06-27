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Barselona metrosunda bomba alarmı! İstasyonları boşalttılar

27.06.2023 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da, Barselona kentinin merkezindeki Katalonya Meydanı'nın (Plaza Catalunya) metro istasyonu son iki gündür art arda gelen ve sahte olduğu ortaya çıkan bomba alarmlarından dolayı boşaltıldı.

Barselona metrosunda bomba alarmı! İstasyonları boşalttılar

Katalonya yerel polis kaynaklarından basına yapılan açıklamalarda, Katalonya Meydanı metro istasyonunda görevli bir güvenlik çalışanının bugün yerel saat ile 18.00'de (TSİ 19.00) şüpheli bir paket ve yanındaki bir çöp kutusunda kablolar görmesinin ve saat sesi duymasının ardından bomba alarmı verildiği bildirildi.

İstasyona gönderilen bomba imha ekiplerinin çalışmaları sonrasında, çöp kutusunda hiçbir risk taşımadığı belirtilen hırsız alarm sistemi bulunduğu ve verilen alarmın sahte çıktığı kaydedildi.

Güvenlik sebebiyle boşaltılan metro istasyonunun ve seferlerin durdurulduğu bağlantılı üç metro tren hattının, yaklaşık 1,5 saat sonra tekrar açılıp normale döndüğü duyuruldu.

Barselona'da dün öğleden sonra yaşanan diğer bir olayda, kentin en çok kullanılan hatlarından Katalonya Meydanı metro istasyonuna gelen bir trende bomba olduğuna dair isimsiz ihbar alınması üzerine istasyon ve çevresi boşaltılmış, sahte alarm olduğu anlaşılınca yaklaşık 20 dakika sonra seferlere yeniden başlanmıştı. (AA)

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