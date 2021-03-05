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Barselona, yaşlılar için robot bakıcıları deniyor

05.03.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Barselona, yaşlılar için robot bakıcıları deniyor

Barselona kent yönetimi, yaşlı vatandaşların yaşam koşullarını teknoloji yoluyla iyileştirmek için bir robot bakıcı kullanmayı denediğini duyurdu. Belediye Meclisi yıl sonuna kadar 50 eve daha robot bakıcı sağlamayı hedefliyor.

Barselona kenti yönetimi, yaşlı vatandaşlarının günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri için teknolojik imkanları geliştirmeyi planlıyor.

Henüz deneme aşamasında olan proje kapsamında 75 yaşında bir Barselona sakini olan Margarita Fernandez, yaklaşık 2 aydır 'Misty' adlı bir robotla yaşıyor.

Tek başına yaşayan ve yaşı ilerlemiş kişiler, hem robot ile arkadaşlık ediyor hem de ilaçlarını almak gibi günlük rutinini yerine getiriyor.

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Robot bakıcı ile yaşayan Margarita Fernandez, “Yaptığı şeyler, yalnız yaşayan ve bir arkadaşa ihtiyaç duyan yaşlı insanlara yardım edişi ilginç. Hayatı biraz olsun keyifli hale getiriyor" dedi.

Barselona Sosyal Haklardan Sorumlu Belediye Meclisi Üyesi Laura Perez da, “Gelecekte uzaktan bakım hizmetinin nasıl olabileceği ve şehirdeki yaşlıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde nasıl karşılayabileceğimiz konusunda bize bir fikir veriyor” ifadelerini kullandı.

Barselona Belediye Meclisi yıl sonuna kadar 50 eve daha robot bakıcı sağlamayı hedefliyor.

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