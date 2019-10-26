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Barselona'da ayrılıkçıların gösterisine polis müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 23:54 | Son Güncelleme

Bağımsızlık yanlısı grupların izinsiz gösterisine müdahale sırasında en az 2 kişinin gözaltına alındığı, yaralananların olduğu bildirildi - Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğunca, Türk vatandaşlarına gösterilerin olduğu Barselona kent merkezine yaklaşmamaları tavsiyesinde bulunuldu

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde bağımsızlık yanlısı Katalan grupların izinsiz gösterisine polisin müdahale ettiği, en az 2 kişinin gözaltına alındığı ve yaralananların olduğu bildirildi.

İspanya Yüksek Mahkemesinin 14 Ekim'de açıkladığı kararla 9 Katalan siyasetçinin 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumu gerekçesiyle 9 ila 13 yıl hapis cezası almasının ardından Barselona merkezli başlayan gösteriler 13. gününü doldurdu.

Cumhuriyeti Savunma Komitesi (CDR) adlı bağımsızlık yanlısı radikal grubun sosyal medya aracılığıyla kent merkezindeki emniyet müdürlüğü binası önünde organize ettiği izinsiz gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Polis araçlarına taş, yumurta ve tenis topu atan göstericilere güvenlik mensupları müdahale etti.

İspanyol basını, en az 2 kişinin gözaltına alındığını ve biri hastanede tedavi altında, yaralananların olduğunu yazdı.

Bu arada, Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğunca sosyal paylaşım sitelerinde yer verilen açıklamada, Türk vatandaşlarına gösterilerin olduğu Barselona kent merkezine yaklaşmamaları tavsiyesinde bulunuldu.

Barselona'da gün içinde bağımsızlık yanlısı iki sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilen ve 350 bin kişinin katıldığı açıklanan gösteri barışçıl şekilde sona ermişti.

- Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmıştı.

Bu referandumu organize etmekten 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinden tutuklu olan 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası verilmişti.

Kararın ardından başlayan Barselona merkezli kitlesel protestolarda şimdiye kadar 600 kişi yaralandı, yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı.

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Barselona İspanya Katalonya sorunu Polis göstericilere müdahale etti

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