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Barselona'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 13:03 | Son Güncelleme

Geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinin Montornes ilçesindeki sanayi sitesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan devasa yangın kontrol altına alındı.

Sabah yerel saatle 07.41'de (TSİ 09.41) başlayan yangın fabrikadaki kimyasal maddelerin etkisiyle kısa zamanda büyüdü.

Çevreyi dumana boğan yangının kontrol altına alındığını açıklayan itfaiye ve sivil koruma ekiplerinden yetkililer, herhangi bir can kaybının veya yaralının olmadığını duyurdu.

Sivil Koruma kurumundan yapılan açıklamada, güvenlik amacıyla yangının çıktığı fabrikanın 500 metre yarıçapının boşaltıldığı bildirildi.

Yaşlılar ve çocukların sokağa çıkmaması, bir süreliğine çeşme sularının kullanılmaması ve bölgedeki ev, iş yeri ve okullarda pencerelerin kapalı tutulması uyarıları yapıldı.

Bölgede tedbir amaçlı "Kimyasal Acil Plan" yönetmeliği uygulandığı açıklandı.

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Barselona geri dönüşüm fabrikasında yangın İspanya

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