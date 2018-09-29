Barselona'da polis ile ayrılıkçı Katalanlar arasında arbede

BARSELONA (AA) - İspanya'nın Barselona kentinde, İspanyol polisine destek veren grubun yürüyüşünü protesto etmek için toplanan Katalan ayrılıkçılar ile polis arasında arbede çıktı.

Ayrılıkçı bir göstericinin, İspanyol polisinin maaş zammı talebine destek veren grupta bir kişiye boya fırlatmasının ardından yerel Katalan polisinin, bariyer oluşturmak için müdahale etmesi üzerine arbede yaşandı.

Bazı ayrılıkçılar, polis kordonunu aşmak için emniyet güçlerine renkli toz püskürttü.

Polis yaklaşan ayrılıkçıları uzaklaştırmak ve karşıt grupları ayırmak için cop kullandı.

Arbede sırasında bazı ayrılıkçılar polise taş ve yumurta fırlattı.

Ayrılıkçılar , "Buradan defolun faşistler" ve "Bağımsızlık" sloganları atarken, İspanyol polisi destekçileri ise "Galip geleceğiz" ve "Davamız adalet" diye bağırarak karşılık verdi.

Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, Katalonya radyosuna yaptığı açıklamada, "Sükunet çağrısı yapıyorum. Bu şehir, ifade özgürlüğünü kullanabilen herkesin daima arkasında olmuştur." dedi.