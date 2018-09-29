Barselona'da polis ile ayrılıkçı Katalanlar arasında arbede

BARSELONA (AA) - İspanya'nın Barselona kentinde, İspanyol polisine destek veren grubun yürüyüşünü protesto etmek için toplanan Katalan ayrılıkçılar ile polis arasında arbede çıktı.
Ayrılıkçı bir göstericinin, İspanyol polisinin maaş zammı talebine destek veren grupta bir kişiye boya fırlatmasının ardından yerel Katalan polisinin, bariyer oluşturmak için müdahale etmesi üzerine arbede yaşandı.
Bazı ayrılıkçılar, polis kordonunu aşmak için emniyet güçlerine renkli toz püskürttü.
Polis yaklaşan ayrılıkçıları uzaklaştırmak ve karşıt grupları ayırmak için cop kullandı.
Arbede sırasında bazı ayrılıkçılar polise taş ve yumurta fırlattı.
Ayrılıkçılar , "Buradan defolun faşistler" ve "Bağımsızlık" sloganları atarken, İspanyol polisi destekçileri ise "Galip geleceğiz" ve "Davamız adalet" diye bağırarak karşılık verdi.
Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, Katalonya radyosuna yaptığı açıklamada, "Sükunet çağrısı yapıyorum. Bu şehir, ifade özgürlüğünü kullanabilen herkesin daima arkasında olmuştur." dedi.
Polisle çatışan 2 ayrılıkçının gözaltına alındığı duyuruldu.
\
- Süreç
İspanya Anayasa Mahkemesinin, yasa dışı olduğunu ilan etmesine rağmen geçen sene 1 Ekim'de Katalonya Özerk Yönetim Bölgesi'nde bağımsızlık referandumuna gidilmiş, 27 Ekim'de de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.
Bunun üzerine, dönemin İspanya Başbakanı Mariano Rajoy yönetimindeki merkezi hükümet, Senatonun onayıyla özerk yönetim hükümetini feshetmiş, bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamış ve 21 Aralık'ta erken seçime gidilmesine karar vermişti.
21 Aralık'ta yapılan erken seçimleri ayrılıkçı partiler az farkla kazanmış, bağımsızlık hedefiyle bir hükümet kurmuştu.
Son olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katalonya'ya daha fazla özerklik verilmesi konusunda referandum yapılmasını önerirken, ayrılıkçıların talep ettiği bağımsızlık referandumuna karşı çıkmıştı.
Hakkında tutuklama kararı bulunan eski Katalan lider Carles Puigdemont, kaçtığı Belçika'da yaşamayı sürdürürken bölgesel ve merkezi hükümet arasında gerilim devam ediyor.
Sırbistan'ta en üst düzey emir verildi, ordu teyakkuza geçti!
TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var
Uçakta dehşete düşüren taciz! Uykuya daldı, gözünü açtığında olanlara inanamadı
Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu
Yalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldi
MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia
Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti
AK Parti ve MHP'den ittifak açıklaması
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum