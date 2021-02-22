Barselona'da rapçi Pablo Hasel protestoları

Göstericiler ile protestocular arasında çatışma yaşanırken, en az beş kişinin gözaltına alındığı bildirildi.İspanya'da "Kraliyet ailesine ve devlet kurumlarına hakaret" suçlamasıyla geçen salı günü gözaltına alınan Katalan rapçi Pablo Hasel'in gözaltına alınmasına tepki amacıyla düzenlenen gösterilerdealtıncı gün geride kaldı. Pazar günü de devam eden gösterilerde Katalonya'nın başkenti Barselona'da toplanan göstericiler "Pablo Hasel için özgürlük" sloganları atarak rapçinin serbest bırakılmasını talep etti. Protestolarda göstericiler ile polis arasında çatışma çıkarken, kent merkezinde bazı göstericilerin çöp konteynerlerini devirdiği ve polisin müdahalesine karşı Las Ramblas bölgesine barikatlar kurduğu görüldü. Göstericilerin bir kısmının "Bize barışçıl olmanın anlamsız olduğunu siz öğrettiniz" yazılı tişörtler giydiği dikkat çekti. İspanya medyasında yer alan haberlere göre, pazar akşamı düzenlenen gösterilere en az bin kişi katıldı.

Toplam 106 kişi gözaltına alındı

Polisin verdiği bilgilere göre, gösterilerde mağazaların vitrinlerine zarar verdikleri gerekçesiyle en az beş kişi gözaltına alındı. Cumartesi akşamı düzenlenen gösterilerde ise en az 6 bin kişinin bir araya geldiği tahmin ediliyor. Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde polis göstericilerin bir kısmının kent merkezindeki mağazaları yağmaladığı, barikatları ateşe verdiği ve tarihi binalara zarar verdiğini açıklamıştı. Gösterilerde 38 kişi gözaltına alınmıştı.