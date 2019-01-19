HABER

Barselona'da taksicilerden olaylı eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 01:18 | Son Güncelleme

İspanya'da internet üzerinden ucuz ulaşım hizmeti veren özel şirketlere yönelik kısıtlama taleplerinden olumlu yanıt alamayan Barselona'daki taksiciler süresiz grev kararı alıp, eylem yaptı - Uber ve Cabify gibi ulaşım şirketlerinin araçlarına zarar veren taksicilerden 3'ü gözaltına alındı

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde, internet üzerinden ucuz ulaşım hizmeti veren özel şirketlere karşı süresiz grev kararı alan taksicilerin eyleminde olaylar çıktı.

Barselona şehir merkezinde gün boyunca eylem yapan, trafiği bloke eden taksiciler, Uber ve Cabify gibi ulaşım hizmeti veren özel şirketlerin araçlarına saldırdı. Bu araçların camlarını ve aynalarını kıran, kaportalarını tekmeleyen taksicilere polis müdahale etti.

Eylemlerde kamu düzenini bozmak suçundan 3 taksicinin gözaltına alındığı açıklandı.

Barselona'daki taksiciler, internet üzerinden ucuz ulaşım hizmeti veren özel şirketlere kısıtlama getiren yeni yönetmelik taleplerinin Katalonya özerk yönetimi tarafından kabul edilmemesi üzerine cuma günü süresiz grev kararı aldı. Taksiciler "artık sabırlarının taştığını" savunarak, eylemlerinde "Katalonya hükümet binasını ateşe vereceğiz. Savaş, savaş, savaş" diye slogan attı.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki taksiciler de benzer sebeplerden dolayı 21 Ocak Pazartesi gününden itibaren süresiz greve gitme kararı aldı.

PARTNERBu görüntü Türkiye'nin yanı başında! Dünyada benzeri yokBu görüntü Türkiye'nin yanı başında! Dünyada benzeri yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan konser sonrası Say'a, Aşık Veysel'in plağını hediye ettiCumhurbaşkanı Erdoğan konser sonrası Say'a, Aşık Veysel'in plağını hediye etti
Bakan Varank, 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldıBakan Varank, 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Uber" protestosu Barselona İspanya taksici eylemi

En Çok Okunan Haberler

O ünlüler hakkında flaş karar

O ünlüler hakkında flaş karar

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.