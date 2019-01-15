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Barselona'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 18:43 | Son Güncelleme

Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı

MADRİD (AA) - İspanya'nın Barselona kentinde polisin düzenlediği operasyonda terör saldırısı hazırlığında olduğu iddia edilen 17 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Katalonya özerk yönetimi hükümetinin İçişleri Bakanı Miquel Buch, Katalan yerel polisinin sabah erken saatlerde başlattığı operasyonda terörle bağlantılı oldukları iddia edilen 17 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Buch, yakalananlardan 5'inin "hiçbir zaman yeterli kapasiteye sahip olmasa da terör saldırısı gerçekleştirme niyetinde olduklarını" belirtti.

Polisin Barselona'daki 5 eve düzenlediği baskınlarda gözaltına alınanların Cezayir, Libya, Irak, Fas ve Mısır uyruklu oldukları açıklandı.

Ulusal Mahkemece yürütülen soruşturma kapsamında Katalan polisinin Mayıs 2017'den bu yana şüphelileri takibe aldığı aktarıldı. Yakalananların ayrıca Barselona'da 369 hırsızlık vakasına karıştığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Buch, Katalonya'da güvenlik güçlerinin olası bir terör saldırısına karşı alarm seviyesinin son 4 yıldır 4'te (5 en yüksek) olduğunu hatırlatarak, "büyük çaba ve kaynak gerektiren terörle mücadelenin her zaman önceliğini koruduğunu" söyledi.

Barselona'da 17 Ağustos 2017'de kent merkezinde yayaların üzerine sürülen kamyonetle yapılan terör saldırısında 15 kişi ölmüş, aralarında 1 Türk vatandaşının da olduğu 131 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Barselona İspanya terör operasyonu

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