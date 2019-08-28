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Barselona'da "yankesicilik" yüzde 37 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 17:57 | Son Güncelleme

İspanya'nın en turistik kentlerinden Barselona'da banliyö taşımacılığı yapılan alanlarda yılın ilk 7 ayında 18 bin 823 yankesicilik vakası yaşandı

MADRİD (AA) - İspanya'nın en turistik kentlerinden biri olan Barselona'nın imajını bozan ve giderek artan güvenlik sorununa neden olan yankesicilikle mücadele ediliyor.

Yılda yaklaşık 12 milyon yabancı turistin ziyaret ettiği, ülkenin doğusundaki Barselona'da, banliyö taşımacılığı yapılan alanlarda yılın ilk 7 ayında 18 bin 823 yankesicilik vakası yaşandı ve bu suçla bağlantılı 524 kişi yakalandı.

Katalonya yerel polisi ve İspanya ulusal polisince basına verilen bilgilere göre , kentte banliyö taşımacılığı yapılan yerlerde günde ortalama 80 ila 100 yankesicilik vakası yaşanıyor.

Ocak-temmuz ayları arasında tespit edilen 18 bin 823 yankesicilik vakasının yüzde 30'u Barselona metro hatlarında olurken, yankesicilik olaylarında geçen yıla oranla yüzde 37 artış yaşandı.

Polisin, bugün sadece iki saatlik bir zaman diliminde kentin önemli turistik bölgelerinde ve toplu ulaşımda 70 yankesicinin kimliğini tespit ettiği ve bunlardan 23'ünü yakaladığı bildirildi.

Yetkililer, çoğunluğu yabancı uyruklu olan ve yakalandıklarında sınır dışı edilmemek için üzerlerinde kimlik taşımayan yankesicilerin, turistlerin yoğunlukta olduğu yerlerde faaliyet gösterdikleri uyarısında bulundu.

Polis verilerine göre, yankesicilik suçundan hüküm giyen 349 kişi hakkında metroya giriş yasağı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Barselona cüzdan hırsızlığı İspanya polis operasyonu

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