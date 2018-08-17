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Barselona'daki terör saldırılarının kurbanları anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:56 | Son Güncelleme

Barselona'nın merkezindeki La Rambla Caddesi'nde minibüsle düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 15 kişi ile ertesi gün sahil kasabası Cambrils'teki benzer saldırıda yaşamını yitiren bir kişi için anma töreni gerçekleştirildi - Törene İspanya yönetimi ile ayrılıkçılar arasındaki gerilimin gölgesi düştü

MADRİD (AA) - İspanya'nın Barselona kentinde geçen yıl düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı.

Barselona'nın merkezindeki La Rambla Caddesi'nde minibüsle yapılan saldırıda yaşamını yitiren 15 kişi ile ertesi gün sahil kasabası Cambrils'teki benzer saldırıda ölen bir kişi için anma töreni gerçekleştirildi.

La Rambla Caddesi yakınındaki Katalonya Meydanı'nda düzenlenen törene İspanya Kralı 6. Felipe, Kraliçe Letizia ve Başbakan Pedro Sanchez, kurban yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından kalabalık, "Korkmuyorum" şeklinde slogan attı. Şarkıların söylendiği, şiirlerin okunduğu anma töreni sırasında olay yerine çiçekler bırakıldı.

- Gerilimin gölgesi düştü

Saldırı kurbanlarının yakınları, merkezi hükümet ile bağımsızlık yanlıları arasındaki sorunların bir yana bırakılmasını istese de törene İspanya yönetimi ile ayrılıkçılar arasında yaşanan gerilimin gölgesi düştü. Etkinliklere katılan bazı kişiler, Kral 6. Felipe'nin orada bulunmasından memnun olmadıklarını söyledi.

Kral 6. Felipe'nin tören alanına gelişi sırasında bir grup "Kralımız çok yaşa" diye slogan atarken, bazı ayrılıkçılar bu kişileri susturmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle gerilim büyümeden sonlandırıldı.

Katalonya Medyanı yakınındaki bir binaya, üzerinde Kral'ı baş aşağı gösteren bir fotoğraf ile "İspanya Kralı, Katalan ülkesinde istenmiyor" yazısının yer aldığı pankart asıldı.

Ayrıca olay yerindeki tören sırasında da bağımsızlık girişimlerindeki rolleri nedeniyle tutuklanan Katalan siyasetçi ve sivil toplum liderlerine atfen, "Siyasi mahkumları serbest bırakın" ve "Onlarsız bu tören bir sahtekarlıktır" pankartları açıldı.

- Katalan toplumunda bölünme

Katalonya'daki ayrılıkçı girişimler, Anayasa Mahkemesinin durdurma kararına rağmen 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı ile artış gösterirken, merkezi yönetim, özerk hükümeti görevden alıp 21 Aralık'ta erken seçime gidilmesine karar vermişti.

Seçimleri, ayrılıkçı Katalan partiler çok az farkla kazanırken, sonuçlar Katalan toplumunun büyük ölçüde bölündüğünü de ortaya koymuştu.

- Saldırı

Barselona'da geçen yıl 17 Ağustos'ta düzenlenen saldırıda, bir minibüs kalabalığın arasına dalıp 13 kişinin ölümüne, 100'den fazla kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Yaralılardan 2'si daha sonra hastane hayatını kaybetmişti. Ertesi gün de bir kadın Barselona'ya yaklaşık 115 kilometre uzaklıktaki sahil kasabası Cambrils'te benzer bir saldırının hedefi olmuştu. Saldırıları, DEAŞ üstlenmiş, operasyonlarda 5 zanlı öldürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
6. Felipe Barselona DAEŞ İspanya Katalonya Pedro Sanchez terör

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