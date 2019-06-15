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Barselona'yı ayrılıkçıların yönetmesini eski Fransa Başbakanı önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 23:47 | Son Güncelleme

Eski Fransa Başbakanı Manuel Valls'ın dışarıdan desteğiyle Ada Colau art arda ikinci kez Barselona Belediye Başkanı olurken, bağımsızlık yanlısı partinin adayı muhalefette kaldı

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde Ada Colau art arda ikinci kez belediye başkanı seçilirken, bağımsızlık yanlılarının adayının belediye başkanı olmasını İspanyol kökenli eski Fransa Başbakanı Manuel Valls önledi.

İspanya'da 26 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde Barselona Belediye Başkanlığı yarışan eski Fransa Başbakanı Valls seçilemese de belediye meclisindeki üyelerinin oyları sayesinde bağımsızlık yanlılarının Katalonya'nın en önemli kentini yönetmesini engelledi.

Barselona'daki seçimlerde, son Belediye Başkanı olan "Barcelona En Comu" partisinin adayı Ada Colau ile ayrılıkçı "Katalonya Cumhuriyetçi Solu" (ERC) partisinin adayı Ernest Maragall eşit sayıda 10'ar meclis üyesi çıkarmışlardı.

Maragall, rakibi Colau'ya nazaran 4 bin fazla oy alsa da diğer siyasi partilerin desteğini sağlayamadığından muhalefette kaldı.

Barselona Belediye Başkanı olabilmek için gerekli olan 21 üye sayısını Katalonya Sosyalist Partisi'nin (8) ve Valls'ın (3) desteğiyle bulan Ada Colau, 2015'te başladığı Belediye Başkanlığı görevine ikinci kez seçildi.

Fransa'da 2014-2016 yıllarında başbakan olan Valls, İspanya'da 26 Mayıs'taki yerel seçimlerde doğum yeri Barselona'dan belediye başkanı adayı olmuştu.

Valls, seçime liberal sağ görüşlü Vatandaşlar Partisinin adayı olarak girse de seçimlerin ardından partisiyle görüş farklılığı yaşayarak Colau'yu destekleme kararı aldı.

Barselona Belediye Meclisine Valls'ın kontenjanından Vatandaşlar Partisinden 6 üye seçilirken, bunlardan Valls'a yakın olan sadece 3'ü Colau'ya destek verdi.

Barselona'nın ilk kadın Belediye Başkanı olarak 2015'te seçilen Colau, siyasete girmeden önce kurucularından olduğu İpotek Mağdurları Platformunun önde gelen aktivistlerinden biriydi.

Colau, ikinci kez belediye başkanı seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Ne bağımsızlık yanlılarının ne de karşıtlarının başkanı olacağım." dedi.

Diğer yandan Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de tutuklu yargılanan eski Katalonya Özerk Hükümeti üyesi olan Joaquim Forn, özel izinle cezaevinden çıkarılarak, polis eşliğinde Barselona belediye meclisi üyesi olarak yemin etmesi için bu kente getirildi.

Forn ve Maragall'a destek vermek için belediye binası önünde toplanan bir grup ayrılıkçı Katalan ise bağımsızlık sloganları atarak eylem yaptı.

Forn'un Barselona'da kalmasına izin verilmeyeceği ve mahkeme kararıyla Madrid'deki cezaevine geri götürüleceği belirtildi.

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Barselona Belediyesi Fransa eski Başbakanı Manuel Valls İspanya Katalonya sorunu

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