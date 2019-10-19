Barsolona’da protestolar sürüyor: 182 yaralı

İspanya’da Yüksek Mahkemenin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği hapis cezasına karşı düzenlenen gösteriler devam ediyor. Gösteriler nedeniyle 182 kişinin yaralandığı açıklandı.

İspanya Yüksek Mahkemesinin 12 siyasi ve sivil Katalan bağımsızlık liderine karşı aldığı karar sonrasında devam eden isyanın 6’ıncı gününde yaralı sayısı 182’ye, tutuklu sayısı ise 83’e yükseldi. Katalan polis birimi Mossos d’Esquadra’dan yapılan açıklamada, “Dün tüm bölgede gerçekleşen protestolar bağlamında 54 kişi gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, İspanya ulusal polisi 29 kişiyi tutukladığını duyurdu. Yapılan son tutuklamalarla cezaevine gönderilen isyancı sayısının 83’e yükseldiği bildirildi. Mossos d’Esquadra ayrıca protestolar sırasında 18 polisin de yaralandığını açıkladı.

16 Ekim’de Katalonya’nın farklı yerlerinden yürüyerek İspanya’nın başkenti Barselona’ya ulaşan insan sayısının 750 bini geçtiği açıklandı. Toplanan bağımsızlık yanlısı göstericiler 5 saat boyunca kamu mallarını kullanarak barikatlar oluşturdu. Çatışmak için parke taşlarını söktü. Mossos d’Esquadra ve İspanya Ulusal Polisi ise göstericilere plastik mermiler, göz yaşartıcı gaz ve basınçlı su ile karşılık verdi.

Protestocuların sokağa çıkmasına neden olan cezalardan birisi de, Katalonya eski devlet başkan yardımcısı Oriol Junqueras’in 13 yıl hapis cezasına çarptırılması oldu. İspanya Yüksek Mahkemesi, 14 Ekim’de görülen davada bağımsızlık yanlısı 12 Katalan siyasetçiden 9’unu 9 ila 13 yıl arasında değişen hapis cezasına mahkum etmişti. Diğer 3 siyasetçi ise para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme kararının ardından pazartesi günü gösteriler patlak vermişti.

Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017’de Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen bağımsızlık referandumu düzenlenmişti.

