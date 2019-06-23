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Bartholomeos Avanos'da ayin yönetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 15:46 | Son Güncelleme

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Panaiya Kilisesi'nde pazar ayini yönetti.

Bartholomeos Avanos'da ayin yönetti

NEVŞEHİR, (DHA) - FENER Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Panaiya Kilisesi'nde pazar ayini yönetti.
İlçede bulunan Panaiya Kilisesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ayine Yunanistan ve İstanbul'dan çok sayıda Ortodoks katıldı. Bartholomeos'un yönetiminde gerçekleştirilen ayinde İncil'den ayetler ve ilahiler okundu. Bartholomeos, yaklaşık 2 saat süren ayinde Rumca dua eden ve konuşma yapan Bartholomeos, Kapadokya'ya dostluk, barış, birlik ve beraberlik mesajları getirdiğini söyledi. Bartholomeos, "İstanbul, Girit, Kavala, Ankara ve Atina’dan din adamları ve siviller olarak hepimiz kardeş, dost olarak burada bulunuyoruz" dedi.

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Bartholomeos Avanos'da ayin yönettiBartholomeos Avanos'da ayin yönettiBartholomeos Avanos'da ayin yönettiBartholomeos Avanos'da ayin yönetti

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