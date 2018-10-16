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Bartholomeos, Bafra'da tarihi kilisenin kalıntılarını inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 15:06 | Son Güncelleme

SAMSUN’a gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bafra ilçesinde büyük bölümü yıkık haldeki Sarı Kilise'nin kalıntılarını inceledi.

Bartholomeos, Bafra'da tarihi kilisenin kalıntılarını inceledi

Ayhan AYDEMİR/ BAFRA (Samsun), (DHA) -SAMSUN’a gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bafra ilçesinde büyük bölümü yıkık haldeki Sarı Kilise'nin kalıntılarını inceledi.
Karadeniz turunda bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Samsun’a geldi. Bartholomeos ve beraberindekiler, Bafra ilçesi Esençay Mahallesi Kabaçukur mevkiinde bulunan büyük bölümü yıkık haldeki 1908 yılında yapılan Sarı Kilise kalıntılarının bulunduğu alana arazi aracı kullanarak ve patika yoldan yürüyerek geldi. 3 kapılı tarihi kilisenin kalıntıları arasında gezen Bartholomeos ve beraberindekilerle burada birlikte dua edip mum yaktı. Bir süre kilise kalıntılarını inceleyen Bartholomeos, ardından bölgeden ayrıldı.

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Bartholomeos, Bafra'da tarihi kilisenin kalıntılarını incelediBartholomeos, Bafra'da tarihi kilisenin kalıntılarını incelediBartholomeos, Bafra'da tarihi kilisenin kalıntılarını incelediBartholomeos, Bafra'da tarihi kilisenin kalıntılarını inceledi

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