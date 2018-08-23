Bartholomeos, Kirazlı Manastırı'ndaki ayini yönetti

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/ERDEK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, 1895 yılında 99 odalı olarak inşa edilen ve bugün yalnızca dış duvarları ayakta kalan Kirazlı Manastırı'nda, 4'üncü ayin düzenlendi. Geleneksel hale gelen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Bartholomeos, "Allah birdir ve tektir, hepimiz onun evlatlarıyız. Kardeşiz, birbirimizi sevmeliyiz" dedi.

Kirazlı Manastırı'nda bahçeye kurulan platformda yapılan ayine, Yunanistan ve Türkiye'den 500 kişinin yanı sıra Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ile Yunanistan'ın Neo Arteka Belediye Başkan Yardımcısı Nikos Georgulas da katıldı. Ayini yöneten Fener Rum Patriği Bartholomeos, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik duruma değinen Bartholomeos, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'ya da teşekkür etti. Bartholomeos, "Sayın Başkan, bize her sene bütün kolaylığı gösteriyor. Hiçbir yardımını esirgemiyor. Onun için biz de seve seve Erdek'e ve Kirazlı Manastırı'na geliyoruz. Bu arada memleketimizin içinden geçtiği ekonomik sıkıntıların çok kısa vadeli, geçici olmasını diler; huzurlu bayram geçirmeniz için hayır dualar eyleriz. Sağ olun, var olun" diye konuştu. Törenin kapanış konuşmasında ise Bartholomeos, "Dualarımıza iştirak ettiğiniz için sizlere müteşekkiriz. Bu sene Ortodoks Hristiyanlar ile beraber Müslüman kardeşlerimizi de yanımızda dua ederken görmek, bizi son derece mutlu ediyor. Allah birdir ve tektir, hepimiz onun evlatlarıyız. Bu açıdan kardeşiz. Birbirimizi sevmeliyiz. Bu katılımınız emin olunuz ki aramızdaki dostluğu, barışı, karşılıklı sevgi ve saygıyı pekiştirmektedir. Sizlere müteşekkiriz, inşallah seneye de birlikte oluruz" dedi.

'SEMAVİ DİNLER FETİVALİ' SENEYE KALDI

Tarihi Kirazlı Manastırı'nda gerçekleştirilen ayini değerlendiren Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, semavi dinlerin temsilcilerinin yer aldığı festival düzenlemek istediklerini; ancak ekonomik nedenle iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Başkan Sarı, "Midilli üzerinden gelen yaklaşık 50 kişi var. Ayrıca Yunanistan'ın Neo Arteka (Yeni Erdek) şehrinden 6- 7 aile geldi. Her zaman olduğu gibi İçişleri Bakanlığı'nın ve valiliğin izniyle yapılan bir ayin. Biz de belediye olarak buradaki organizasyonu diğer kamu kurumlarıyla birlikte aksaklık olmasın diye yürütüyoruz. Erdek’ten gelen misafirlerimiz de burada. Bu tarihi binanın tarihin önemini ortaya koymak adına önemli bir organizasyon. Aslında semavi dinlerle birlikte bir haftalık festival düzenleyecektik; ancak dolar ve euronun yükselmesiyle iptal etmek zorunda kaldık" diye konuştu.

Yaklaşık 3 saat süren ayine katılanlar, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Ayin sonunda misafirlere lokma ikram edildi.