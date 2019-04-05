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Bartholomeos, Selimiye’de ‘ezan’ sesiyle mest oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Paskalya öncesi bir dizi ziyarette bulunmak üzere Edirne’ye geldi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Paskalya öncesi bir dizi ziyarette bulunmak üzere Edirne’ye geldi. Bartholomeos, Selimiye Cami’nde görevli müezzin Yusuf Serenli’nin okuduğu ezanı dinleyerek, adeta mest oldu.
Görevlilerden, caminin tarihi ve yapısı ile ilgili de bilgiler alan Bartholomeos, bir kez daha Selimiye’ye hayran kaldığını ifade etti.
Bartholomeos, Selimiye ziyaretinin ardından Kirişhane Semti’nde bulunan, Sveti Konstantin ve Elena Kilisesi’ne giderek, ibadet etti. Bartholomeos, Türkiye’de görev yapan tüm güvenlik güçlerine dua ederek, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a başarılar diledi.

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