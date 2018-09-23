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Bartholomeos Ukrayna kilisesinin bağımsızlık statüsü alacağını savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 22:43 | Son Güncelleme

Fener Rum Patriği Bartholomeos: - “Mevcut muhalefete rağmen kısa süre sonra Ukrayna kilisesinin hakkı olan bağımsızlık statüsünü alacağını umuyorum”

İSTANBUL (AA) – Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığını kısa bir süre sonra alacağını iddia etti.

Bartholomeos, İstanbul’da düzenlenen ve sosyal medya hesabında paylaşılan pazar ayini sonrasında yaptığı konuşmada, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çekya ve Slovakya kiliselerinin 1998’de bağımsızlığının verildiğini hatırlatan Bartholomeos, bu kiliselerin halen patrikhanenin koruması ve sevgisi altında olduğunu belirtti.

Bartholomeos, “Şimdi sırada, kısa süre sonra mevcut muhalefete rağmen Ukrayna kilisesinin hakkı olan bağımsızlık statüsünü alacağını umuyorum.” ifadesini kullandı.

Ukrayna kilisesinin bağımsızlık statüsünü almasının hakkı olduğunu öne süren Bartholomeos, bu statüyü 16. yüzyılda Rusya ile başlayıp son olarak Çekya ve Slovokya’ya verdikleri gibi yeni kiliselere sağladıklarını ifade etti.

Fener Rum Patrikhanesi’nin tehditlerden korkmadığını söyleyen Bartholomeos, Patrikhanenin, kutsal kurallara göre görevini yerine getirdiğini kaydetti.

Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesinin Rus Ortodoks Kilisesinden bağımsızlık talebi nedeniyle son dönemde Ortodoks kiliseleri arasındaki ilişkiler gerilmişti. Bu yıl içerisinde Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık talebini İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesine iletmişti.

Kiev'in bağımsızlık talebini ele alıp karar vermede Ortodoks ilahiyatına göre yetkisi bulunan Fener Rum Patrikhanesi, Kiev'den gelen başvurunun ardından harekete geçerek bağımsızlık statüsünü hazırlamak üzere iki temsilcisini Kiev'e göndermişti.

Moskova Patrikhanesi ise Kiev kilisesinin bağımsızlık talebinde Fener Rum Patrikhanesinin aldığı tavır nedeniyle sert tepki göstermişti. İstanbul'daki kilise ile ilişkileri kesebileceği açıklaması yapan Moskova Patrikhanesi, Rus Ortodoks Kiliselerinde yapılacak ayinlerde Fener Rum Patrikliğinin anılmaması kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fener Rum Patriği Bartholomeos Ukrayna Kilisesi

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