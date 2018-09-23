Bartholomeos Ukrayna kilisesinin bağımsızlık statüsü alacağını savundu

İSTANBUL (AA) – Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığını kısa bir süre sonra alacağını iddia etti.

Bartholomeos, İstanbul’da düzenlenen ve sosyal medya hesabında paylaşılan pazar ayini sonrasında yaptığı konuşmada, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çekya ve Slovakya kiliselerinin 1998’de bağımsızlığının verildiğini hatırlatan Bartholomeos, bu kiliselerin halen patrikhanenin koruması ve sevgisi altında olduğunu belirtti.

Bartholomeos, “Şimdi sırada, kısa süre sonra mevcut muhalefete rağmen Ukrayna kilisesinin hakkı olan bağımsızlık statüsünü alacağını umuyorum.” ifadesini kullandı.

Ukrayna kilisesinin bağımsızlık statüsünü almasının hakkı olduğunu öne süren Bartholomeos, bu statüyü 16. yüzyılda Rusya ile başlayıp son olarak Çekya ve Slovokya’ya verdikleri gibi yeni kiliselere sağladıklarını ifade etti.

Fener Rum Patrikhanesi’nin tehditlerden korkmadığını söyleyen Bartholomeos, Patrikhanenin, kutsal kurallara göre görevini yerine getirdiğini kaydetti.