Bartholomeos'tan Sinop Valisi'ne ziyaret

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)-FENER Rum Patriği Bartholomeos, Sinop Valisi Köksal Şakalar’ı makamında ziyaret etti. Doğu Karadeniz gezisine 14 Ekim'de Trabzon'dan başlayan Fener Rum Patriği Bartholomeos, beraberindeki din adamlarıyla birlikte geldiği Sinop'ta, Valiliği ziyaret etti. Sinop Valisi Köksal Şakalar’ın makamında basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Fener Rum Patriği Bartholomeos, kentte kendilerine gösterilen yakın ilgiden memnun olduklarını kaydetti. Vali Şakalar, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki din adamlarına ziyaretleri için teşekkür etti.
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