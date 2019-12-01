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Bartholomeos'un evine giren hırsızlar adliyeye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 13:26 | Son Güncelleme

TARABYA'da Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.

Bartholomeos'un evine giren hırsızlar adliyeye getirildi

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) TARABYA'da Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere nöbetçi savcılığa çıkarıldı.

OPERASYONLA YAKALANMIŞLARDI
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinde 16 Kasım tarihinde meydana gelen hırsızlık teşebbüsü sonrasında güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin olay yerine geldiği aracın plakası tespit edilmişti. Polis ekipleri teknik takibe aldığı şüphelilerin izini Kartal, Orhantepe Mahallesi'nde bulmuş, operasyonda biri yaralı olmak üzere 5 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerden bacağından vurularak yaralanan Serhat K., yaya olarak kaçmaya çalışan Hüseyin U.Ç. Volkan Ç., Fırat D. ve Mustafa K. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerle birlikte 2 tabancanın yanı sıra evlerinde çalıntı olduğu değerlendirilen tespih koleksiyonu, ziynet eşyaları ve bir miktar para bulunmuştu.
(FOTOĞRAF)

Bartholomeos'un evine giren hırsızlar adliyeye getirildi

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