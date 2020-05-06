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  4. Bartın'a 'kaçak' giren 11 kişi karantinaya alındı

Bartın'a 'kaçak' giren 11 kişi karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 17:32 | Son Güncelleme

Bartın'a, koronavirüs tedbirlerine uymayarak, şehir dışından izinsiz ve sahte belge düzenleyerek giren 11 kişi, 14 gün karantina süresi için yurtlara yerleştirildi.

Bartın'a 'kaçak' giren 11 kişi karantinaya alındı

Bartın Valiliği'nce bir süre önce Ramazan Bayramı ve yaz tatili için kente gelinmemesi istenirken, seyahat izin belgesi olmadan gelenlerin de 14 gün yurtlarda karantinaya alınacağı uyarısında bulunuldu.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan köy yolları ve tali yollar kullanılarak, kente kaçak giriş yaptığı belirlenen 4 kişi, evlerinden alındı. Sahte mevsimlik tarım işçi belgesi düzenleterek gelen 3, izinsiz olarak gelen 4 kişi olmak üzere toplam 11 kişi, Çeşm-i Cihan Yurdu'na yerleştirilerek, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

(DHA)

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