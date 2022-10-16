Bartın Amasra'daki maden faciasıyla ilgili kahreden detay! 'Arkadaşlarımı bırakamam' deyip...

Bartın Amasra'da geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Grizu patlaması üzerine durulan olayda 41 madenci şehit oldu, 9 kişi yaralandı, 58 işçi ise kurtarıldı. Tüm Türkiye'yi yasa bağan olayla ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Ekipbaşı Yener Saygın'ın patlamanın ilk anında 6 arkadaşını kurtardığı daha sonra 'Arkadaşlarımı bırakamam' diyerek girdiği madende şehit olduğu öğrenildi.

6 ARKADAŞINI KURTARDI

Amasra'daki maden faciasında ekipbaşı Yener Saygın (42) aslında gündüz vardiyasındaydı ancak bir arkadaşıyla yer değiştirip geceye kalmıştı. Disiplinli, sakin bir yapısı olan Saygın, patlamanın ilk anlarında 6 arkadaşını dışarıya çıkardı. Fakat aşağıda başkaları da vardı. "Arkadaşlarımı bırakamam" diyerek gaz maskesini takıp yeniden aşağı indi.

"KIZINA AŞIK BİR BABAYDI"

Ne yazık ki bir daha dışarı çıkmaya nefesi yetmedi. Şehit Saygın'ın babasının da aynı madenden emekli olduğu öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre Acı haberi alan felçli annesi Hafize Saygın büyük acı yaşadı. Halasının oğlu Osman Özer "12 yaşındaki kızı Esila'ya aşık bir babaydı. Her boş vaktini onunla geçirirdi" dedi.

"15 KİŞİDEN BİR TEK BEN SAĞ ÇIKTIM"

Patlamadan iki dakikayla kurtulan maden işçisi Aydın Kalaycı "Eksi 300 kotunda 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım. Ama ondan sonra arkadaşlarım için iki kere daha içeri girdim. Arkadaşlarımızı bırakmadık. En son görevimizi yaptık. Hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı" diye konuştu.

Maden işçisi Celal Kara da "Hiçbir şeyden korkmadan, tereddüt dahi etmeden içeriye tekrar girdik ve mücadelemizi verdik. Belki arkadaşlarımız rüyalarımıza girecek. Ekmeğimizi kömürden çıkartıyoruz" dedi.

