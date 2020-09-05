Bartın-Amasra karayolunda kaza: 7 yaralı

Kaza, Bartın-Amasra karayolunun tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.A.’nın kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen E.S. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

İki otomobilin virajlı yolda kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler ES. ve Ş.A. ile D.S., Ö.S., Y.S., B.Y. ve G.E. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü bir şekilde sağlandığı yol araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

