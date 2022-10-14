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Bartın Amasra maden ocağında patlama! Amasra'daki patlama neden oldu, ölü sayısı kaç? Bakan Dönmez açıkladı...

14.10.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında bu akşam saat 18.45'de patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Zonguldak, Kütahya ve Sakarya gibi çevre illerden de bölgeye takviye ekip gönderildi. Bakan Dönmez, Bakan Soylu ve Bakan Bilgin de Amasra'ya gitti. Bartın Valisi ilk bilgilere göre yerin altında 49 işçi olduğunu belirtti. Peki, Amasra'daki patlama neden oldu?

Bartın Amasra maden ocağında patlama! Amasra'daki patlama neden oldu, ölü sayısı kaç? Bakan Dönmez açıkladı...

Bartın Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.45 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi. Olayın hemen ardından birçok ekip olaya müdahele ediyorlar. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Bartın'a gitti. Öte yandan Bartın Valisi, Amasra Belediye Başkanı, AFAD ve yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi.

AMASRA MADEN OCAĞI PATLAMASI NEDEN OLDU?

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TTK Amasra Müessesesi İşletmesinde medyana gelen patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Vali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını belirtti.

maden ocağı patlama

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir. Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir." denildi.

BAKAN SOYLU: 14 KARDEŞİMİZ HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Soylu açıklamasında "Hakikaten üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceklerimizi de paylaşmaktan üzüntü duyduğumuz bir tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz çalışıyordu. Bir kısmı kendisi çıktılar, bir kısmı kurtarıldı. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı. Hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. 7 kardeşimiz hastaneye intikal halinde." ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNMEZ: İLK DEĞERLENDİRMELER GRİZU PATLAMASI OLDUĞU ŞEKLİNDE

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada "Öncelikle ölen işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bugün saat 16-24 vardiyasında 18.15 sırasında patlama hadisesi gerçekleşti. Yaralılarımız var. Galerilerimizde havalandırma tertibatı çalışıyor. Kısmi göçükler var. İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli bir kısmına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında yaya müdahale söz konusu. Bütün ekipler görev başında, eksik yok. Tekrar başımız sağ olsun diyorum. İçeride devam eden bir yangın yok. Şu anda patlamanın kaynağıyla ilgili net bir değerlendirme yok." dedi.

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