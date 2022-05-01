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Bartın, Batman, Bayburt'ta bayram namazı saat kaçta? Bartın, Batman, Bayburt bayram namazı ne zaman kılınacak?

01.05.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Ramazan Bayramı sonunda idrak ediliyor. Bayram namazının saat kaçta kılınacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bartın, Batman, Bayburt'ta yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki Bartın, Batman, Bayburt bayram namazı saat kaçta?

Bartın, Batman, Bayburt'ta bayram namazı saat kaçta? Bartın, Batman, Bayburt bayram namazı ne zaman kılınacak?

Ramazan Bayramı her yıl olduğu gibi bu sene de heyecanla bekleniyor. İki yıl aradan sonra bayram namazı ilk kez camilerde birlikte kılınacak. Vatandaşlar oturduğu ilin bayram namazı saatlerini araştırmaya koyuldu. Peki Bartın, Batman, Bayburt bayram namazı saat kaçta?

BARTIN, BATMAN VE BAYBURT'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bartın'da bayram namazı 06:20'de gerçekleşecek.

2 Mayıs Pazartesi günü Batman'da bayram namazı saat 05:50'de kılınacak.

Bayburt'ta ise bayram namazı 05:50'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazının nasıl kılınacağı merak ediliyor. Namaz öncesi hatırlatmaların sonrasında müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir. Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla beraber hareket edilir.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI:

  1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanmalıdır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler. Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

  1. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep beraber 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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Bayram namazı Bayburt Batman Bartın

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