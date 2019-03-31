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Bartın Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Cemal Akın kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 22:27 | Son Güncelleme

Bartın Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Cemal Akın kazandı.

Bartın Belediye Başkanlığını MHP adayı Cemal Akın kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cemal Akın 14 bin 56, AK Parti adayı Yusuf Ziya Aldatmaz 13 bin 731 oy aldı.

-Akın'ın özgeçmişi-

Cemal Akın, 1959 yılında Bartın'da doğdu. Karaköy İlkokulu ve Bartın Lisesi'nin ardından 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Askerlik görevinden sonra Bartın'da Elektrik Mühendisi olarak mesleğini sürdürdü. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve spor kulüplerinde kurucu ve yönetici olarak yer aldı. Her kademesinde görev aldığı Milliyetçi Hareket Partisi'nin, 1991 yılında il olan Bartın'da ilk İl Başkanı seçildi. 1991-2002 arasında 11 yıl MHP Bartın İl Başkanlığı görevini sürdürdü. 2003 ve 2006 yıllarında yapılan kongrelerde MHP Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) seçildi. 2 dönemdir Bartın Belediye Başkanlığı yapmaktadır.

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