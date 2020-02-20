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Bartın'da 100 ton hamsi avladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 22:21 | Son Güncelleme

Bartın'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, akşam saatlerinde tonlarca hamsi ile limana döndü. Yaklaşık 100 ton hamsi kamyonlarla çevre illere gönderildi.

Bartın'da 100 ton hamsi avladılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden gelen 3 balıkçı teknesi, Kurucaşile açıklarında öğle saatlerinde ağ attı. Balıkçılar, akşam tonlarca hamsi ile Kurucaşile Limanı'na döndü. Balıkçılar, 3 tekne ile avladıkları yaklaşık 100 ton hamsiyi 4 bin kasaya yerleştirdi. Hamsilerin büyük bölümü limanda kasalara konulup kamyonlara yüklenerek çevre illere gönderildi.

Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, balıkçı tekneleri ve kamyon yoğunluğu nedeniyle limanda belediye olarak önlem aldıklarını söyledi. Bu yıl hamsinin az sayıda olduğunu ve limana getirilen hamsilerin kendilerini mutlu ettiğini belirten Sayın, "Belediye ekiplerimiz hem balıkçı teknelerinin personeline hem de vatandaşımıza gerekli kolaylığın sağlanması için gerekli çalışmaları yapıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bartın kurucaşile Hamsi

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