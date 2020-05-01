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  4. Bartın'da 5 gündür koronavirüs vakası görülmüyor

Bartın'da 5 gündür koronavirüs vakası görülmüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 12:01 | Son Güncelleme

Bartın Valliği, kentte son 5 günde yeni koronavirüs vakası görülmediğini, 2’si yoğun bakımda, 17 hastanın tedavisinin ise devam ettiğini açıkladı.

Bartın'da 5 gündür koronavirüs vakası görülmüyor

Bartın Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile kentte, son 5 günde yeni koronavirüs vakası tespit edilmediğini bildirdi.

'5 GÜNDÜR VAKA GÖRÜLMEDİ'

Halen 2’si yoğun bakımda, 17 hastanın tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada, “Bartın'da çok şükür son 5 gündür pozitif vaka görülmemiştir. 73 hastamız taburcu edilerek evlerine gönderilmiş, 21 hastamız taburcu edilmek üzere son test sonuçlarını beklemektedir. Halen hastanede tedavisi devam eden 2’si yoğun bakımda olmak üzere 17 pozitif hastamız bulunmaktadır. Ramazan ayının sonunda çifte bayram yapabilmek, alınan önlemlere riayet etmekle mümkün olacaktır” denildi.

Kaynak: DHA

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