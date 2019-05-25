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Bartın'da annesini öldüren kişi akıl hastanesine sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 05:21 | Son Güncelleme

Bartın'da annesini bıçaklayarak öldüren kişi Bolu İzzet Baysal Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Kırtepe Mahallesi Gümrük Sokak'ta annesi Hatice Dabaz'ı (65) öldürdüğü belirlenen Erhan Dabaz'ın (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"ANNEM GÖZÜME CİN VE PERİ OLARAK GÖRÜNDÜ"

Emniyetteki ifadesinde "Annem, gözüme cin ve peri olarak göründü, o yüzden öldürdüm." dediği öğrenilen şüpheli, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe ruh sağlığının tespiti için Bolu İzzet Baysal Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Dün, oğlu ile yaşayan Hatice Dabaz'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, evin kapısının açılmaması üzerine müstakil binanın ikinci katına balkondan giren 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri Dabaz'ın hayatını kaybettiği belirlemiş, inceleme ve sorguda Hatice Dabaz'ın oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmişti.

(AA)

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