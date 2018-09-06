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Bartın’da bir imam, 'dini duyguları istismar'dan gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 03:48 | Son Güncelleme

Bartın’da kişilerin dini duygularını istismar ettiği ileri sürülen emekli imam gözaltına alındı.

Bartın’da bir imam, 'dini duyguları istismar'dan gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kişilerin dini duygularını istismar ederek maddi kazanç sağladığı iddia edilen emekli imam S.A’yı takibe aldı.

Ekipler S.A’nın, merkeze bağlı Hıdırlar Köyü'ndeki evine yapılan operasyonda, çok sayıda yazılmış muska, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 adet değişik boylarda ve ebatlarda bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

S.A’ya "tekke ve zaviyelerle türbedarlık ile birtakım unvanların men ve ilgasına muhalefet" ve “ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" suçlarından cezai işlem uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
bartın İmam gözaltı dini duyguları istismar

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