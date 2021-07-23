Bartın'da dalgalara kapılan iki genç kız böyle kurtarıldı! O anlar kamerada

Olay, öğle saatlerinde Büyükkızılkum köyü sahilinde yaşandı. Ankara’dan tatil için plaja gelen 2 genç kız bir anda dalgalara kapılarak, açığa sürüklenmeye başladı. Yardım çığlıkları üzerine plajda bekleyen cankurtaranlar suya atladı. Cankurtaranlar zor da olsa 2 genç kıza ulaşmayı başardı. Kurtarılan 2 kişi kumsala çıkarıldı.

KURTARMA ANI KAMERADA

Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızların kurtarılma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(DHA)

