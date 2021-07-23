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  4. Bartın'da dalgalara kapılan iki genç kız böyle kurtarıldı! O anlar kamerada

Bartın'da dalgalara kapılan iki genç kız böyle kurtarıldı! O anlar kamerada

23.07.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'ın Büyükkızılkum sahilinde boğulma tehlikesi geçiren iki genç kız, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. O anlar ise vatandaşların kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Büyükkızılkum köyü sahilinde yaşandı. Ankara’dan tatil için plaja gelen 2 genç kız bir anda dalgalara kapılarak, açığa sürüklenmeye başladı. Yardım çığlıkları üzerine plajda bekleyen cankurtaranlar suya atladı. Cankurtaranlar zor da olsa 2 genç kıza ulaşmayı başardı. Kurtarılan 2 kişi kumsala çıkarıldı.

KURTARMA ANI KAMERADA

Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızların kurtarılma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(DHA)

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Bartın
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