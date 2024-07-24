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  4. Bartın'da denizde genç kadına taciz! Öfkeli kalabalığın elinden zor kurtuldu, linç ediliyordu

Bartın'da denizde genç kadına taciz! Öfkeli kalabalığın elinden zor kurtuldu, linç ediliyordu

24.07.2024 11:58
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Bartın'da denize giren bir kadını taciz ettiği iddia edilen H.M. (34), çevredekiler tarafından darp edildi. Öfkeli kalabalık H.M.'yi linç etmeye çalışırken bazı kişiler ve cankurtaranların araya girmesiyle kurtuldu. Hafif yaralanan H.M. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Bartın'da denizde genç kadına taciz! Öfkeli kalabalığın elinden zor kurtuldu, linç ediliyordu

Bartın'daki olay, dün akşam saatlerinde Mugada sahilindeki plajda meydana geldi.
Denize giren kadın, yanına yaklaşan H.M.'nin kendisini taciz ettiğini iddia edip tepki gösterdi. H.M. çevredekiler tarafından darp edildi.

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LİNÇ EDİLİYORDU

Linç edilmek istenen H.M., bazı kişiler ve cankurtaranların araya girmesiyle kurtarıldı.

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GÖZALTINA ALINDI

Hafif yaralanan H.M., götürüldüğü Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kadın şikayetçi olurken, H.M. ise suçlamaları reddetti.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın taciz
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