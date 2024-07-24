Bartın'da denizde genç kadına taciz! Öfkeli kalabalığın elinden zor kurtuldu, linç ediliyordu

Bartın'daki olay, dün akşam saatlerinde Mugada sahilindeki plajda meydana geldi.

Denize giren kadın, yanına yaklaşan H.M.'nin kendisini taciz ettiğini iddia edip tepki gösterdi. H.M. çevredekiler tarafından darp edildi.

LİNÇ EDİLİYORDU

Linç edilmek istenen H.M., bazı kişiler ve cankurtaranların araya girmesiyle kurtarıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Hafif yaralanan H.M., götürüldüğü Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kadın şikayetçi olurken, H.M. ise suçlamaları reddetti.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır