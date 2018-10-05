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Bartın'da iğrenç olay! Çocuklara bu mesajları gönderdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2018 16:51 | Son Güncelleme

Bartın'da, sosyal medya üzerinden çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen, evli ve 1 çocuk babası E.Ş. (35), gözaltına alındı.

Bartın'da iğrenç olay! Çocuklara bu mesajları gönderdi

Bartın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Türkiye Taş Kömürleri İşletmesi'nden malulen emekli olduğu öğrenilen, evli ve 1 çocuk sahibi E.Ş.'nin, sosyal medyadan farklı illerdeki çocuklara cinsel içerikli yazılar yazdığını tespit etti. E.Ş., mahkemeden alınan yakalama emriyle Kozcağız beldesinde gözaltına alındı.

ÇOCUKLARA MESAJLA TACİZ

E.Ş.'nin, sosyal medyadan yaşı küçük çocuklara 'Çok tatlısın', 'Çok tatlısın canım, seni seviyorum', 'Aşkım, bal dudaklım' yazarak, tacizde bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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bartın taciz cinsel taciz

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