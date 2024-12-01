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  4. Bartın'da kahreden kaza! 5 genç hayatını kaybetti: Olay yerinde çok acı tesadüf

Bartın'da kahreden kaza! 5 genç hayatını kaybetti: Olay yerinde çok acı tesadüf

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.12.2024 08:22
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Trafik canavarı 5 genci daha bu hayattan kopardı. Bartın'da bir parti dönüşünde meydana gelen kazada araç içindeki 5 genç hayatını kaybetti. Olay yerine cenaze aracıyla gelen bir kişi ise araçta sıkışan kişinin kayınbiraderi olduğunu gördü. Acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da kahreden kaza! 5 genç hayatını kaybetti: Olay yerinde çok acı tesadüf

Bartın'da düzenlenen partinin dönüşünde, bir başka araçla yarış yaptığı ileri sürülen otomobil, kamyonun altına girdi. Feci kazada otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

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YARIŞTIKLARI İDDİA EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın İnkumu semtinde düzenlenen partiden çıktıkları öğrenilen 5 arkadaş, 74 BC 310 plakalı Dacia marka otomobille evlerinin bulunduğu il merkezine doğru hareket etti. Yolda karşılaştıkları arkadaşları ile yarışa tutuştuğu ileri sürülen gençler, karşı şeritten gelen 74 DH 890 plakalı kamyonun altına girdi.

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5 GENÇTEN DE ACI HABER

Feci kazada otomobilin ön kısmında bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken arka taraftaki 3 arkadaş ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ekibi yönlendirilirken, araçta sıkışan 2 kişi güçlükle araçtan çıkarıldı.

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OLAY YERİNDE ACI TESADÜF

Olay yerine cenaze aracı ile gelen Bilal Yılmaz, aracın sağ ön koltuğunda bulanan kişinin kayınbiraderi Rahmi Can Odabaş olduğunu öğrendi. Yımaz, büyük acı yaşarken dakikalarca olay yerinde cenazenin çıkarılmasını bekledi.

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BABASI EVDE YATIYOR SANIYORMUŞ

Acı olayı öğrendikten sonra telefonla kayınpederini arayan Yılmaz, Rahmi Can'ın nerede olduğunu sordu. "Evde yatıyor" cevabı üzerine ise Yılmaz, "Bak yatağında mı?" diye sordu. Yatağına bakılıp yerinde olmadığının görülmesi üzerine ise Yılmaz, "Kaza yapmış" diyerek acı haberi verdi.

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Bilal Yılmaz, Rahmi Can Odabaş'ın cenazesinin araçtan çıkarılmasının ardından kendi elleri ile önce tabuta, ardından da cenaze aracına koydu.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan feci kazada, ölenlerin kimlikleri de belirlendi.
Feci kazada Rahmi Can Odabaş'ın yanı sıra Murat Can Körükçü, Koray Uğuz, Özgür Çomak, Berkay Kaya da hayatını kaybetti.
Olayda, ismi açıklanmayan kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bartın cenaze parti
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