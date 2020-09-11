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  4. Bartın'da kahreden olay! Annesinin uyarısı ölümüne engel olamadı

Bartın'da kahreden olay! Annesinin uyarısı ölümüne engel olamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 16:19 | Son Güncelleme

Bartın'da tatil için eniştesinin yanına gelen 21 yaşındaki Mert Akyüz girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Akyüz’ün boğulmadan dakikalar önce çekilen videosunda annesinin ‘Mert çok açılma!” diye seslendiği duyuldu.

Bartın'da kahreden olay! Annesinin uyarısı ölümüne engel olamadı

İstanbul’dan Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki akrabalarının yanına ailesi ile birlikte tatil için gelen 21 yaşındaki Mert Akyüz Karaman sahilinde denize girdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra Akyüz’ün dalgaların arasında kaybolması üzerine çevredekilerden yardım istendi. Yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar genci sudan çıkardılar. Bu sırada ihbar üzerine Karaman sahiline ulaşan 112 ekipleri vatandaşların denizden çıkardığı gence müdahalede bulundu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akyüz hayatını kaybetti.

ANNESİ 'MERT ÇOK AÇILMA' DİYE UYARMIŞ

Kurucaşile ilçesi Karaman plajında meydana gelen olayda Akyüz’ün boğulmadan dakikalar önce çekilmiş videoları ortaya çıktı.
Akyüz’ün boğulmadan dakikalar önce çekilen videosunda annesinin ‘Mert çok açılma!” diye seslendiği duyuldu.

Kaynak: İHA

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